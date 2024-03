Virginia Limongi reacciona ante el escándalo de falsa inclusión de directivos del Miss Universo: “Me parece bajo”

Sigue la controversia sobre el escándalo del Miss Universo y su presunta falsa inclusión. Ante las imágenes que le han dado la vuelta al mundo y que actualmente ponen en tela de duda las verdaderas intenciones de la organización de belleza sobre la iniciativa inclusiva para nuevas participantes, Virginia Limongi, ex Miss Ecuador, no tardó en pronunciarse, y calificó lo revelado como algo “bajo”.

“Ya llegar a un punto de perder sus principios y los valores para jugar con chicas que se esfuerzan día a día por estar dentro de los parámetros y lo que quiere exigir el Miss Universo y que al final solo se juegue con eso me parece bajo. Aunque esté cortado, están dichas las palabras donde ella dice que están todos conectados por dinero. Ella está diciendo que es solamente un drama, lamentablemente, ya se expuso una parte de lo que quizá estaban formando desde el principio”, es parte de lo dicho por la presentadora, quien también hizo parte de esta certamen hace algunos años atrás.

Una grabación compartida por el medio ´De primera mano´ puso en tela de debate las intenciones del Miss universo y desplomó por completo lo que parecía ser una oportunidad única para millones de mujeres alrededor del mundo, pues el video que se ha hecho viral y que data del 2023, expone lo que habría sido una conversación gerencial donde los ejecutivos hacen bromas acerca de la participación de candidatas casadas, con hijos y se mofan de la posibilidad de que alguna pueda llegar a tener la corona.

“Fueron muchos sueños rotos, fue mucho esfuerzo, dinero propio, al final tú dices donde queda eso. Habrá más de una candidata que pensará mejor no me arriesgo a pasar por eso donde sé que me van a utilizar”, añadió la presentadora de ´En Contacto´.