Han salido fuertes rumores que la boda de Mafer Pérez con el abogado Robert Vélez se habría suspendido. Además, la pareja ha recibido fuertes críticas por ponerle un precio a la transmisión.

En una entrevista para los Hackers de la Farándula, la hermosa rubia se encontraba con su pareja y se mostraron muy risueños. En ese momento, decidieron poner fin a las especulaciones.

[ ¿Ya no se va a casar? Mafer Pérez habla sobre su boda ]

“Falta menos de un mes para casarnos, no se ha suspendido, no se ha postergado hasta ahora, no ha pasado nada”, dijo Pérez muy feliz. La pareja dijo no conocer quien lanzó ese rumor pero que han decido hablar con la prensa para aclararlo.

Pese a las críticas, Mafer confirmó que sí cobrarán por la transmisión en vivo de su boda.

“Vivimos en un país con libertad de expresión y cada quien tiene derecho a opinar (...) Nosotros vamos adelante con las personas que lo quieren hacer, chévere, no es obligación (...) Las personas que quieran participar, que quieran conectarse a la boda y quieran ganarse los premios, un dolarito, y las personas que no, no, listo”, enfatizó la actriz.

Esto ha desencadenado una ola de críticas desde finales de noviembre cuando la pareja dio la noticia. Las redes sociales han indicado que no les parece justo que los novios lucren por la transmisión ya que se conoció que los invitados no pueden ingresar con aparatos electrónicos. ““si quieren criticar, critiquen”, finalizó la pareja.