Cinthya Coppiano recibe palo en redes tras comentario desatinado y que ofendió a Héctor Alvarado, así reaccionó el panelista

Una polémica se ha detonado en el mundo de la farándula ecuatoriana. La presentadora de ´Los Hackers´ Cinthya Coppiano se ha hecho viral en redes sociales, luego de haber realizado lo que muchos califican como una “desatinada” intervención acerca de la nota de la boda de Mafer Pérez, y el equipo de profesionales que la acompañarán y prepararán en el día de su boda.

La moderadora del espacio de entretenimiento quiso opinar acerca del staff de profesionales que se encargará de hacer lucir despampanante a la rubia en uno de los días más importantes de su vida, sin embargo, Cinthya Coppiano parece no haber elegido las mejores palabras al momento de explicar porque José Vargas no se encargaría de peinar a la también modelo, asegurando que el estilista no iba a asistir a Mafer por la simple razón de que ya tendría agendada una entrevista con una importante cadena de televisión, un comentario que para muchos, quitó el mérito a Héctor Alvarado y lo hizo quedar como un “reemplazo”.

“José Vargas no va estar en la boda de Mafer Pérez y no la va a poder peinar por la simple razón de qué se va a Miami porque va a ser entrevistado por una cadena muy importante, va a estar en Telemundo, es el chico más viral, y saben qué, yo si lo respeto como artista como persona, como ser humano y como profesional. Él tiene más de 40 millones de reproducciones en sus plataformas y para mí, él hace un trabajo increíble”, palabras que cayeron como un balde de agua fría para el panelista, quien minutos antes habría sido confirmado por la misma Mafer, quien aseguró que Héctor es “siempre quien la peina”.

Ante estas palabras el panelista tomó la palabra y defendió su trabajo, asegurando que se sentía incluso “menospreciado” por el hecho de no haber tenido la oportunidad hasta ahora de viajar o ser entrevistado.

“Pido respeto para todas las personas, principalmente usted Cynthia, creo que por el hecho de que una persona viaje a Miami no tiene que denigrar a otra persona que no pueda ir a otro país porque no tiene una visa, nosotros somo personas trabajadoras hace mucho tiempo atrás, quizá no hemos sido entrevistados por una televisora extranjera, pero no viene al caso eso, yo no estoy en este programa por generar un contenido, una polémica (...) yo si siento un menosprecio a nuestro trabajo, o a nuestra condición ya sea personal o a nuestra condición de vida”, expresó Héctor Alvarado quien seguidamente se retiró del espacio en vivo.

Reacción en redes

Ante este hecho, los internautas no se guardaron nada y se fueron en contra de la moderadora, a quien han calificado de “desatinada”, “poco profesional” y hasta “cizañera”.

“Tanto que llora en el programa de En contacto y es bien cizañera! Recuerden que ella vive metida de gratis en esa peluquería de urdesa / La moradora Dice que es inteligente pero quién no sabe que las comparaciones ofenden y hablo hasta de los millones de reproducciones y que lo respeta y entonces HECTOR QUÉ? Y dice q es inteligente / El comentario del viaje estuvo de más pues no era relevante al tema de quién escogería la novia para que la maquille / Siempre pensé que Cinthya era neutral, pero se me cayó del pedestal. @hectoralvarado__ y @jinsonpinedaoficial_ se la han sudado desde el día 1 y no merecen ser tratados así de esa forma despectiva. Los amo, los admiro y los respeto @duodelecuador ❤ / Desatinada completamente la Cynthia”, son solo algunos de os comentarios dejados por los usuarios en la cuenta del programa.