Danilo Carrera causa revuelo al mostrar a su nueva novia: “No puede ser que me esté gustando”

El actor y presentador, Danilo Carrera, está enamorado y así lo reveló en un podcast de Alejandro Chabán, donde afirmó que se encuentra lleno de felicidad y que es lo que le motiva a despertarse en las mañanas.

“Creo que es de lo que más feliz me tiene en mi vida, de lo que más motivado me tiene en mi vida, lo que me hace despertarme en las mañanas...”, dijo aunque no reveló su identidad.

El ecuatoriano dijo estar en una relación estable donde describió a su novia con una sonrisa “espectacular” y que las bromas están a la orden del día. “Es así loquita como yo y habla y conversa y te hace bromas”.

Danilo no quiere revelar la identidad de su pareja “el mayor tiempo posible”, con el fin de evitar malos momentos con la prensa de espectáculo: “empiezan a meterse en la relación, te paparazean”, aseguró.

“Ahorita estuvimos el fin de semana en Cancún y tal vez nos paparazearon y si nos paparazearon está bien, no vamos a dejar de meternos al mar y disfrutar y jugar en el mar porque hay un riesgo de una foto, no vamos a limitarnos; pero mientras podamos mantenerlo nuestro, o sea como un secreto y como un nido así superprivado lo vamos a mantener”.

¿Cómo se conocieron?

Danilo indicó que llevaba mucho tiempo soltero y enfocado en sus proyectos personales. Dijo que no salía con nadie, ni citas, ni fiestas. Pero en eso, conoció a una persona a quien calificó como: “hay algo aquí, pero no, ella nunca me gustaría’ y, sabes qué, del otro lado ella también estaba de ‘nunca estaría contigo’”.

“Empiezas a conocerte y esta es una atracción con la que no puedes pelear y es como esta química innegable en la que estás así de ‘no puede ser que me está gustando, no quiero que me guste’. Y lo mismo de los dos lados”, declaró en el programa digital.

“Incluso sabiendo no nos decíamos nada (sobre el gusto correspondido).Caí en tentación, robé un beso, entonces ya estaba todo hablado sin haber dicho una palabra”.

