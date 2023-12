Los chats que borró Luciana Guschmer sobre Danilo y la razón de haberlos eliminado

La última eliminación de MasterChef Celebrity Ecuador desató un conjunto de reacciones en redes sociales, más aún con los mensajes eliminados de Luciana Guschmer. La misma tildó que tenía razones para no aplaudir la salida de Danilo Carrera de la competencia.

El pasado 15 de diciembre acotó que “por temas legales” no es la indicada para arruinarle la vida a nadie. “Pero tienen que creerme que tengo razones para no querer que nadie le aplauda, para no tolerarlo ni un segundo, para sentir el rechazo que siento”, escribió.

A qué se refiere Luciana Guschmer

Usuarios en redes sociales criticaron a Luciana por borrar el hilo de X (Twitter) y catalogar que existen otras personas con mayor credibilidad que ella. En los tuits borrados se acusaba a Danilo de una supuesta falta de respeto dentro del reality.

“Yo hable con gente que tenía que ver con el programa. Obvio, las cosas no son como parecen. No sé, cada quien juzga lo que quiere. No le debo nada a nadie, adoro a las personas que me siguen”, comentó en una transmisión de IG la modelo.

Luciana en su hilo eliminado comentó que Danilo empezó a hablar mal de su ex, al tacharla de drogadicta y similar. Igual actitud tomó con amigas cercanas a Lu; ella lo tachó a machista y clasista.

A la par, comentó que el factor de egolatría le pasaba por encima. “Él me faltó el respeto de la forma más asquerosa posible. No les explico cómo lloré ese día, perdón si parece que le tengo envidia a una persona que me muestra lo miserable que se puede ser en la vida. Lo único que siento hacía él es pena”, escribió.

Por su parte, Danilo Carrera no ha emitido ni un solo comentario sobre las acusaciones o comportamiento de la joven ecuatoriana en sus redes sociales.