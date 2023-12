TikToker invitó a comer encebollado a más de 20 influencers; Luciana Gushmer aceptó y esto fue lo que pasó...

Toño Larrea, más conocido como Pelado Puro Chocolate, es un creador de contenido que desde el 2022 hace videos en la red social TikTok y transmite por Twitch, donde su contenido engloba temas muy variados de entretenimiento.

En su cuenta, las comparaciones entre comidas ecuatorianas, algunas recomendaciones de restaurantes, comentarios acerca de diferentes situaciones personales y sobre todo, videos reacción de coyunturas de interés nacional son los videos que, por lo general, rondan las 200 mil reproducciones.

peladopurochocolate

Hace una semana, este creador de contenido escribió a más de 20 influencers ecuatorianas invitándolas a comer un encebollado con él, todo esto con la intención de saber si le respondían o no.

La red social Instagram fue la protagonista para que Pelado Puro Chocolate intente comunicarse con cada una de ellas. Luciana Gushmer fue una de las primeras influencers en quien pensó para ser su invitada.

“Desgraciadamente no recibí ninguna respuesta por parte de ella. Creo que se emocionó tanto que la dejé sin palabras. Yo sé que en otro momento tendrás la oportunidad de responer Luciana, tranquila”. — Toño Larrea

peladopurochocolate

Carla Bucaram, Erika Vélez, Gigi Mieles, Yilda Banchón, entre otras, fueron las que encabezaron la lista de este creador de contenido. Cada uno de los mensajes contenía un humor específico para llamar la atención de alguna de ellas.

Varias de estas personas del medio seguían el juego del titktoker, ya que lo reconocían de alguna manera. Mientras que otras, no llegaban ni a leer los mensajes.

La sorpresa para los seguidores del contenido de esta cuenta, se suscitó el día de ayer cuando Toño Larrea publicó un TikTok donde se ve a Luciana Gushmer comiendo el encebollado que éste ofrecía invitar a las influencers de su lista.

“Un ingeniero que resuelve”, “Pero ñaño cómo vas a ir con gorra a comer con Lu”, “Un verdadero caballero”, fueron algunos de los comentarios de su seguidores.

[ También puedes leer: Luciana Guschmer revela que le escriben para que regrese con su ex ¿Es Leonardo Campana? ]

De la misma manera, la influencer aprovechó el momento para grabar un TikTok y publicarlo en su cuenta mientras degustaba de aquella improvisada invitación. Los comentarios de sus seguidores no se hicieron esperar.

“Recuerdo cuando yo era un homeless y Pelado Puro Chocolate me sacó de la calle, me dio trabajo y me pagó la universidad”, “Aún recuerdo cuando Pelado Puro Chocolate me regaló un terreneitor por navidad”, fueron unos de los comentarios que varios de los seguidores publicaron para elevar el ánimo del influencer al cual se lo veía nervioso.