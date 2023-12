Así lucía Luciana Guschmer de niña: Su madre le dedicó emotiva carta

Luciana Guschmer, participante de MasterChef Celebrity Ecuador, sigue en el ojo del huracán por la polémica que tuvo con el actor Danilo Carrera dentro del programa. Su madre quiso dedicarle una emotiva carta para demostrarle su apoyo con unas fotografía cuando la influencer era niña. ¡No ha cambiado nada!

“Mi pequeña Lu, mi niña soñadora, mi torbellino, la princesa con la que soñé aun antes de tenerte en mis brazos, soñé tu nombre…soñé tus churos y tu sonrisa. Y todo, tal cual el sueño se dio…Estas fotos para mí son el reflejo de lo que siempre soñaste. Me acuerdo cuando me pediste que te las haga porque tú querías ser famosa jajajaja”, dice un poco de las palabras de su madre, María José Coka y publicó fotos cuando Lu tenía solo 6 años. Ahora ya tiene 22.

“Te acuerdas que te enseñé que es normal sentir miedo, pero también te enseñe a saber enfrentarlos.Te expliqué que muchas veces te ibas a tropezar y a caer como lo hacías de pequeña en tus múltiples travesuras, pero siempre había una curita llena de amor que te sanaba y te volvía a levantar. Te enseñe a ser humilde, a ser amable pero no fácil tampoco, te enseñe a ser digna pero no orgullosa. Te enseñe a callar cuando lo veas necesario, pero a alzar tu voz en alto cuando quieras ser escuchada también”, dice su madre recordándole todo los valores que le ha inculcado este tiempo.

Ante estas palabras emotivas, Luciana Guschmer le respondió a su madre agradeciéndole por todo lo que le ha enseñado y a ser valiente pese a las adversidades:

“Gracias por enseñarme tanto… sin ti no pudiera ser ni la mitad de lo que soy y tampoco me sentiría lista para afrontar cualquier situación que se me ponga por delante. Pero me enseñaste a tener valentía y creer en mi hasta el final, te amo te amo te amo. ❤️ gracias por ser mi lugar seguro”, escribió en la cuenta de Instagram.

Luciana y su rechazo con Danilo Carrera:

La creadora de contenido a quien en un inicio se le vio muy cercana al actor, la anterior semana, se encargó de detonar una bomba mediática, explicando que su tiempo de convivencia dentro del programa con Danilo Carrera, fue una amarga experiencia, debido a sus actitudes “ególatras”, “clasistas” y sus “terribles comentarios”.

“Las cosas caen por su propio peso, por temas legales no soy la indicada de arruinarle la vida a nadie. Pero tienen que creerme que tengo razones para no querer que nadie le aplauda, para no tolerarlo ni un segundo, para sentir el rechazo que siento”, es uno de los primeros mensajes con que Luciana Guschmer abrió paso a esta polémica, a la que seguidamente desglosó paso por paso.