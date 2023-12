MasterChef Celebrity Ecuador: Luciana Guschmer despotricó contra Danilo Carrera y expuso su “rechazo” por el actor

´MasterChef Celebrity Ecuador´ es tendencia en redes y no precisamente por sus platos, sino por lo que aparentemente sucede tras cámaras. Todo apunta a que lo que se ve en pantallas, es solo la punta del iceberg de lo que de verdad pasa en el reality de comida de Teleamazonas, al menos así lo ha dado a entender la influencer Luciana Guschmer, quien fue la encargada de poner al programa y a uno de sus participantes en boca de todo el Ecuador.

El nombre de Danilo Carrera es ahora trending topic, la creadora de contenido a quien en un inicio se le vio muy cercana al actor, este viernes se encargó de detonar una bomba mediática, explicando que su tiempo de convivencia dentro del programa con Danilo Carrera, fue una amarga experiencia, debido a sus actitudes “ególatras”, “clasistas” y sus “terribles comentarios”.

“Las cosas caen por su propio peso, por temas legales no soy la indicada de arruinarle la vida a nadie. Pero tienen que creerme que tengo razones para no querer que nadie le aplauda, para no tolerarlo ni un segundo, para sentir el rechazo que siento”, es uno de los primeros tuits con que Luciana Guschmer abrió paso a esta polémica, a la que seguidamente desglosó paso por paso.

La influencer señaló a Danilo Carrera de entre muchas cosas, de hacer comentarios despectivos hacia las mujeres, haciendo alusión a su grupo de amigas y hasta de ella misma. “Estos temas me hacían alejarme de él pero no era nada personal, pensamos que simplemente él tenía algún problema (de inseguridad o simplemente creció con una idea de la vida incorrecta). Por otro lado, es un ególatra, todos los días hacía comentarios terribles”, añadió en un segundo tuit.

La opinión de la creadora de contenido ha puesto a los internautas en dos bandos, unos quienes lo defienden y aseguran que jamás estuvo en la mirada pública de esta manera ni con este tipo de acusaciones, en contraste con otros, quienes apoyan a Lusciana Guschmer. Cabe destacar, que todo esto sucedió a solo horas de darse la salida de Danilo Carrera del programa.