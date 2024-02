Danilo Carrera se confiesa enamorado: “Estoy en una relación muy bonita con una chica que me encanta”

Enamorado de pies a cabeza y quizá como nunca antes, así se confesó Danilo Carrera, en una entrevista para el podcast ´Chabán´. El actor habló de su situación sentimental actual y tras entrar en terreno, no pudo evitar esbozar una enorme sonrisa al expresarse y dejar al descubierto que ya existe una chica que lo tiene dibujando corazones y entregándolo todo.

“Estoy en una relación muy bonita, muy bonita, con una chica que me encanta, que me hace feliz, que me hace reír, que tiene una sonrisa espectacular, que me hace bromas, se parece a mí, así loquita como yo, estoy tan contento tan enamorado, que me lo quiero guardar para mí el mayor tiempo que sea posible, que sea nuestro y que no tenga que ver nadie más que no sean nuestras familias”, explicó el también presentador, quien a su vez aseguró que esta es una manera de resguardar la relación que se encuentra viviendo, puesto que de hacerse mediático, habrá más de una opinión queriendo intervenir.

“Esta es una atracción con la que no puedes pelear, como esa química innegable que dices no puede ser que me está gustando”, dijo entre risas el ecuatoriano, quien describió este momento como uno de los más felices. “Creo que es de lo que más feliz me tiene en este momento, lo que más motivado me tiene en mi vida”, dijo.

Aunque Danilo Carrera no reveló el nombre de su enamorada, si explicó que pasan muchos momentos juntos y que recientemente viajaron a Cancún, donde se dieron una escapada para disfrutar. El actor aseguró que por ahora prefiere seguir viviendo este noviazgo en bajo perfil y que llegado el momento, si son captados, no habrá problema, pero en la actualidad quiere conservar “su nido” solo para ellos dos y lejos de cualquier tipo de polémica.