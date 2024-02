Danilo Carrera habló sobre su polémico comentario sobre Ricky Martin ¿Se arrepiente?

Un comentario que dio bastante tela que cortar para la farándula y los internautas. Hace poco menos de un mes Danilo Carrera habló acerca de cómo habría sido su ascenso en el mundo del entretenimiento y los contactos que habrían surgido en este camino, dejando al descubierto un enlace en particular y que generó toda una polémica a su paso, las contantes invitaciones que recibió por parte de Ricky Martin para que pudiesen conocerse en persona.

El actor aseguró en un podcast realizado por Morfi, que el cantante puertorriqueño habría buscado acercarse o conocerlo cara a cara en más de una ocasión, sin embargo, Danilo Carrero dijo que nunca quiso conocerlo “yo no juego en esas ligas”, unas palabras que generaron reacciones de todos los flancos y que le valieron más de una señalación, partiendo por “homofóbico”.

Pasadas ya algunas semanas de esto, el también presentador volvió a referirse al tema, y aseguró entre muchas cosas, no estar arrepentido de lo dicho, pues explicó durante su participación en el podcast de ´Chabán´ que quizá sus palabras tomaron el valor equivocado, pues solo tomo una referencia de un deporte para expresar su manera de pensar.

“Es una manera de hablarlo en términos de fútbol, ´yo no juego esa liga´. Si hay gente que se sintió afectada, de mi parte de verdad lo siento, no fue mi intención, nunca dije algo así, voy a seguir escuchando a Ricky Martin cuando quiera. No es nada negativo, todavía escucho música de Ricky Martin, ´Tu recuerdo´ me encanta. y la pongo a cada rato. Entiendo que haya esta connotación negativa y que me digan homofóbico, pero también me han dicho gay, también me han dicho que soy pesado, también me han dicho que soy un santo”, expresó Danilo.

Asimismo, el actor aseguró que no está ni cerca de ser homofóbico. “Soy 0% homofóbico, tengo muchos amigos gays. No me arrepiento pero entiendo que debo ser más cuidadoso con lo que digo”, añadió, para cerrar fue consultado acerca de ¿Qué le diría a Ricky Martín ahora? y entre risas dijo que le pediría que le invitase en persona.