Desafío a la Fama : Carolina Jaume, entre lágrimas, confesó que le dolió haber perdido su hogar

Los participantes de ‘Desafío a la Fama’ se mostraron vulnerables en una actividad con un psicólogo, muchos de ellos rompieron en llanto como Carolina Jaume quien sin aguantar las lágrimas confesó que el haber perdido su hogar la marcó.

[ ¿Te lo perdiste? Revive el momento de Carolina Jaume y su estrepitosa caída en ´Desafío a la fama´ ]

“A la mujer exitosa que siempre he sido, a esa mujer valiente que siempre luchó y no tiene miedo de reconocer sus mérito laborales, con una trayectoria impecable de 23 años. No tengo miedo de autovalorarme, me encanta ser Carolina Jaume. Y me duele mucho haber perdido mi hogar, es el suceso que más me ha dolido en la vida, era mi cable a tierra. Y entendí que no todo en la vida tiene que girar en torno a esta profesión. Y le tengo miedo al amor, porque el amor me duele”, decía Carolina Jaume.

Confesó que ella ha sido la que ha hecho daño dentro de la casa del reality y agradeció a Sebastián Tamayo porque ella ingresó con mucha inseguridad y creyendo que había perdido sus cualidades artísticas. “Sin poder retener un paso, una línea con inseguridad de pararme en un escenario”, dijo la ecuatoriana.

Y le dijo a Tamayo que gracias a la fuerza que le dio, lo pudo volver a hacer.

Sebastián Tamayo también rompió en llanto

El colombiano Sebastián Tamayo abrió su corazón y se sinceró en una actividad junto al psicólogo de la casa. “Te refugias en tu propia soledad. Lo único que quieres es tener a tu familia contigo, es tener a tus amigos, que los demás te acepten, que valoren tu trabajo, tus méritos. Me he intentado matar tres veces y me siento un fracasado en el amor, he sido agresivo, grosero, vulgar, he buscado relaciones vacías”, confesó mientras rompía en llanto.