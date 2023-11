Carolina Jaume abrió su corazón y confesó que le diría a Sebastián Tamayo si volviese a verlo, esto fue lo que dijo

Un amor que para muchos no fue más que una estrategia, pero que hasta la fecha, la ´Diva´ del Ecuador defiende. Carolina Jaume abandonó la casa-estudio de Ecuavisa entre lágrimas y con una despedida amorosa que sigue sin ser superada, con tan solo dos semanas dentro del reality de entretenimiento, la presentadora parecía haber encontrado el amor en Sebastián Tamayo, sin embargo, este pasó página muy rápido.

En una reciente entrevista con Eduardo Andrade, la también actriz abrió su corazón y habló sobre las promesas que surgieron de ese fugaz romance en su convivencia con el colombiano.

“Yo le prometí escribirle cartas todos los días y entregárselas cuando nos volvamos a ver. Escribí hasta el día que besó a Mare. Fue un poco desleal, lo juzgo y no lo juzgo, primero fue la que me sacó a mí, por la que él se peleó y él también la juzgó por dizque hacer shows baratos. Es desleal a él mismo, él juzgó su show con Kachafa, con Suriel, y ahora él es el tercero de la historia. Él es una buena persona, lo que yo percibo, lo que yo siento, yo solo espero que salga de la casa y poder hablar al menos por última vez con él”, fue parte de la declaración de Carolina Jaume, quien aseguró no superar el polémico beso de Mare Cevallos y el creador de contenido.

Asimismo, Eduardo Andrade pidió que le confesara que le diría ella si volviese a verlo, a lo que la rubia respondió sin titubear: “¿Por qué ella?” y añadió que tras el beso, muchas han sido las preguntas que han surgido en su cabeza; “¿Se habrá olvidado de mí? ¿yo fui de su conveniencia?”.

Carolina Jaume y Sebastián Tamayo en algún punto parecían inseparables, sin embargo, hoy la historia es otra, el colombiano está más unido que nunca con la modelo Conny Garcés, a quien acompaña día y noche en el reality.