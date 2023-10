La carta de Sebastian Tamayo para Carolina Jaume tras ser eliminada de ‘Desafío a la fama’

El publicó decidió quién se queda en la casa de ‘Desafío a la fama’ y la elegida fue Mare Cevallos, así que la eliminada de la semana fue Carolina Jaume.

Entre lágrimas y abrazos, Carolina Jaume salió con la cabeza en alto. En su corta estadía, entre peleas y besos se despidió de Sebastián Tamayo con quien empezó a tener un tipo de relación. Al saber de su salida le entregó una carta y se dieron un apasionado beso.

La carta de Sebastián Tamayo a Carolina Jaume (Captura de pantalla)

Con un nuevo look, la Diva del Ecuador apareció ante las cámaras de En Contacto y reveló qué ocurre entre ella y el colombiano, seis años menor que ella. “Está fluyendo, se ha sentido el vacío. Él me ha dado mucha paz y me ayudó a controlar mis emociones, me ha dado mucha seguridad, me hizo sentir linda. Todos los días me decía qué linda”.

Carolina dijo que en la televisión no se ve ni el 5% de lo que pasa realmente en la casa y que ella entró como un personaje, así como otros. Además, que siente traición de Mare porque ellas habían pautado sacar a los nuevos, llegar a la final y ganar el premio para repartirlo.

Carolina Jaume aseguró entre lágrimas que Sebastián Tamayo es el siguiente en la lista para ser eliminado. Varios integrantes de la casa se han enfrentado y peleado con el competidor colombiana como Mare Cevallos, Arianna Mejía, Emma Guerrero, Normandy Ayoví (Didi) y una fuerte pelea reciente con Zuriel y Antonio Borja.

Funcionó la estrategia de Mare

Mare continúa en el reality. Antes pidió a sus compañeros ser la señalada de la semana, con el único objetivo de enfrentarse en duelo de votos con Sebastián o Carolina.

Esta pelea dividió las audiencias en redes sociales: Team Mare con más de un millón de seguidores en Instagram. Mientras que Jaume dobla los números, pero el público decidió.