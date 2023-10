El público no soportó más a Carolina Jaume y la eliminó de ‘Desafío a la fama’

Carolina Jaume resultó ser la segunda eliminada de ‘Desafío a la fama’. Mare Cevallos, su ex amiga y ahora rival, le ganó en popularidad y el público la salvó por mayoría de votos.

Ella misma veía venir su eliminación cuando en redes sociales le comentaban que no debía estar en ese reality porque era “muy vieja”, al ser un programa para participantes más jóvenes. A ella no le importó lo que pudieron opinar sobre su vida y se valió de los millones de seguidores que tiene; pero no le sirvieron para quedarse.

En Instagram le han dejado comentarios negativos sobre su actuación en este reality. “‘¿Qué hace en este programa la vieja ésta? La vieja ésta necesita trabajar, soy una actriz”, dijo Jaume la semana anterior. Aunque reconoció que el objetivo de todos es “ganar fama”.

Funcionó la estrategia de Mare

Mare, de su lado, seguirá en el reality. Antes pidió a sus compañeros ser la señalada de la semana, con el único objetivo de enfrentarse en duelo de votos con Sebastián Tamayo o Carolina Jaume.

Pretendía darles una lección por el supuesto comportamiento que han tenido, especialmente con los integrantes con menos trayectoria.

“Este señalamiento no es una venganza, no es resentimiento, ni traición, sino un hasta cuándo pisotear a la gente, humillarla, vivir para el resto y no para uno mismo, decir que haces las cosas por inseguridad y no te demuestras a ti misma que puedes ser mejor, porque si quieres seguir haciéndolo para el resto serás el extra de tú vida”, dijo Mare a Carolina.

En una siguiente transmisión, Jaume le pidió perdón a Cevallos por algo que le hizo siete años atrás, aunque no específico de qué se trataba.

“Perdón, por el mal que te hice pasar hace siete años. Si tengo que pedirte perdón siete años más, lo haría. También me han hecho daño a mi, muchas personas que no voy a nombrar que no vienen al caso y sobreviví, no guarde ningún rencor y te pido perdón nuevamente”.

Esta pelea dividió las audiencias en redes sociales: Team Mare y Team Caro. Cada una tiene su público. La primera tiene más de un millón de seguidores en Instagram. Mientras que la segunda le dobla los followers en la misma red social y de paso sabemos que es la reina de la polémica.

Entonces, fue el público que decidió por Carolina evidentemente por la fuerza de seguidores que tiene. Incluso, solo Sebastián Tamayo, quien tiene un romance con Jaume, fue el único que voto por ella cuando le preguntaron a los participantes a quién salvaban. La mayoría voto por Mare.