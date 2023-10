Así fue la despedida entre Carolina Jaume y Sebastián Tamayo a su salida de ´Desafío a la fama´

Entre lágrimas, abrazos y miradas tristes, la ´Diva´ del Ecuador, Carolina Jaume, salió con la cabeza en alto, pero con el corazón roto de ´Desafío a la fama´. La presentadora perdió la batalla de apoyo frente a quien en alguna vez fue su gran amiga, Mare Cevallos, quien planeó minuciosamente su salida y logró eliminar a Carolina Jaume.

Aunque la estadía de la actriz fue de tan solo dos semanas dentro de la casa-estudio, para vista de los televidentes y los internautas, la rubia encontró más que un desafío en el programa, también parecía haber encontrado el amor, Sebastián Tamayo, quien tras conocer el veredicto, no pudo ocultar su frustración y escoltó hasta el último momento a Carolina Jaume.

Fue con un beso a la puerta del reality de talentos, que los enamorados dieron su último beso, con Carolina Jaume ya del otro lado, ambos se despidieron entre lágrimas, aunque fue el público quien tuvo la voz final, las redes estallaron e hicieron tendencia a la presentadora más polémica.

Aunque para muchos el vínculo que se forjó entre la actriz y el colombiano es catalogado como un “teatro” ambos parecían bastante afectados por el hecho de verse separados. Carolina Jaume aseguró entre lágrimas que Sebastián Tamayo es el siguiente en la lista para ser eliminado.

Funcionó la estrategia de Mare

Mare, de su lado, seguirá en el reality. Antes pidió a sus compañeros ser la señalada de la semana, con el único objetivo de enfrentarse en duelo de votos con Sebastián Tamayo o Carolina Jaume.

Pretendía darles una lección por el supuesto comportamiento que han tenido, especialmente con los integrantes con menos trayectoria.

“Este señalamiento no es una venganza, no es resentimiento, ni traición, sino un hasta cuándo pisotear a la gente, humillarla, vivir para el resto y no para uno mismo, decir que haces las cosas por inseguridad y no te demuestras a ti misma que puedes ser mejor, porque si quieres seguir haciéndolo para el resto serás el extra de tú vida”, dijo Mare a Carolina.