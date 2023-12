Las redes estallan contra ´Desafío a la fama´ tras comprobarse que no es un reality en vivo: Emma Guerrero fue eliminada

La crónica de una muerte anunciada, así fue la salida de Emma Guerrero de ´Desafío a la fama´, la salida de la actriz del reality de Ecuavisa se supo una semana antes de que el canal diese a conocer el episodio. Fue Mauricio Altamirano también conocido como el ´Cuy´ de la farándula, quien dio a conocer el spoiler y los pormenores de su eliminación gracias a una fuente cercana al canal del cerro.

Con esta información quedaría comprobado que el reality de talento, tiene pregrabados sus capítulos y los da a conocer al público una semana después, por lo que el señalado de esta semana ya incluso estaría elegido, lo que deja una pregunta en el aire para todos los internautas y televidentes ¿Cómo funciona el conteo de votos si para cuando dan a conocer la batalla de fama ya han sido eliminados?

“Ella está bastante molesta porque consideraría que le jugaron chueco, ella está convencida que no debió haber salido, que Caballero no tiene la popularidad ni el peso digital que tiene una Emma Guerrero”, aseguró en días anteriores Mauricio Altamirano.

Por otro lado, la eliminación de Emma Guerrero es un episodio que ha generado total rechazo en el público, quienes han dejado saber su disgusto por medio de una larga lista de comentarios en el que acusan al programa de “estafa” entre muchas cosas, puesto que tal como dijo el ´Cuy´ que lo pensó Emma, se hace difícil creer que el colombiano tenía mayor popularidad en redes que la ecuatoriana.

Reacciones

“Caballero no elimino a Emma Ecuavisa la elimino es un programa de mierda / Caballero aquí en Ecuador no creo que lo quieren más que a Emma, ahora si comprobado que no es el público quien elige si no la producción #FRAUDE / No no veas la cara Ecuavisa son falsos @emmaguerrero2oficial tenia que quedarse / No no veas la cara Ecuavisa som falsos @emmaguerrero2oficial tenia que quedarse”, estas son solo parte de algunas de las opiniones dejadas en la cuenta de Instagram del canal del cerro.