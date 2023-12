¿Te lo perdiste? Revive el momento de Carolina Jaume y su estrepitosa caída en ´Desafío a la fama´

De fotografía, así estuvo el momento en que Carolina Jaume cayó al suelo en ´Desafío a la fama´, la rubia del Ecuador protagonizó uno de los episodios más jocosos del reality de Ecuavisa, tras resbalarse mientras caminaba como todo una modelo por una de las habitaciones de la casa-estudio, el momento se ha hecho casi viral en las páginas de farándula.

La presentadora pasaba por el frente de la actriz Emma Guerrero y el creador de contenido Sebastián Tamayo, quien se encontraba dormido y despertó tras escuchar el golpe, segundos después de la caída el colombiano salió en su rescate.

Cabe destacar que la actriz no sufrió ningún tipo de lesión, pues no pasó a más que un resbalón, en los últimos días la ´Shakira´ ecuatoriana se ha convertido en uno de los centros de atención de la competencia de talentos, y esta vez no es debido a la polémica, sino gracias a las ocurrencias con que suele aparecer y actuar.

Otro de los momentos que la han hecho popular entre los internautas, es debido a su famoso salto de rana, donde salta un sillón para intervenir entre la épica pelea entre Sebastián Tamayo y Josué Caballero, misma que fue detenida por Eduardo Andrade. Los participantes se reunieron junto a Andrade para el “Talk Show”, como todos los domingos. Un espacio donde se comparten diversas opiniones sobre las múltiples vivencias que ocurren durante la semana en el interior de la casa-estudio.

Pero todo se subió de tono cuando los conflictos del pasado salieron a relucir entre Tamayo y Caballero, desatando acaloradas discusiones entre ellos. El primero despertó la furia del segundo al criticar contundentemente su desenvolvimiento dentro de la competencia.

“Ni tú, ni él pone las reglas aquí. Te sientas (...) se acabó el circo de malcriados”. Fueron las palabras de Andrade al separar a los parceros.