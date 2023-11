MasterChef Celebrity Ecuador: Gigi Mieles y su respuesta para quienes la han insultado diciéndole “tortillera”

La actriz, Gigi Mieles, dedicó una ronda de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram para contestarle a quienes la han insultado diciéndole “tortillera”. La joven ha estado en los principales titulares de la farándula, las últimas semanas, luego de confirmar su ruptura con Álex Vizuete. Mucho se ha especulado sobre las razones, que no explicarán, pero la principal que se comenta en redes es la distancia de ambos ya que ella se encontraba en Colombia en las grabaciones de MasterChef Celebrity Ecuador.

[ MasterChef Celebrity Ecuador: Luciana Guschmer y su reacción por recibir el primer mandil negro ]

Álex Vizuete y Gigi Mieles (Instagram)

A Gilliam le preguntaron por qué no se viste sexy. Con una selfie aclaró que siempre la abordan con lo mismo y que dizque no es “muy masculina”.

“Para todo, incluso me han querido ‘insultar’ diciéndome ‘tortillera’ y no lo logran” — Gigi Mieles

Fue en un programa de farándula nacional que una panelista se refirió a Mieles con ese término, para poner como supuesto argumento de la ruptura con Vizuete.

Lee también: “No manchen más las cosas”: Álex Vizuete estalla y se pronuncia sobre el fin de su compromiso con Gigi Mieles

Gigi incorporó que a ella no le gusta la ropa sexy , no se siente ella misma y tampoco se siente cómoda. Además no es su estilo. Ella prefiere demostrar su sensualidad desde otros lugares, y con otros accesorios.

Instagram @miel.mieles

Gigi Mieles y Álex Vizuete mantuvieron una relación de más de dos años, que la iban a sellar en el altar, en el 2024. Sin embargo, la actriz en una historia de Instagram confirmó la ruptura indicando que ya no están comprometidos.

Gigi ha sido blanco de múltiples acusaciones, una de ellas y la más sonada se refiere a que ella lo engañó mientras se encontraba en Colombia por las grabaciones de la competencia en la que estaba participando.

Álex Vizuete y Gigi Mieles (Instagram)

La semana pasada, el periodista de los Hackers de la Farándula, Leonardo Quezada, ‘Lazito’, amenazó a Mieles de revelar un oscuro secreto. “Si hubiésemos querido lastimarte, hubiésemos contado todo lo que pasó en Colombia”. Fue lo que dijo en el programa del viernes en defensa del gremio de periodistas.

“Tú sabes lo que pasó en Colombia, donde te pusieron a elegir luego de una situación en donde te descubrieron. Mira no abras la caja de pandora y no toques esa puerta, porque la que sale perdiendo, créeme que eres tú. Hemos tenido respeto para hablar de ese tema tan engorroso, así que si alguien al menos te ha cuidado, sobre ese tema, hemos sido nosotros, pero si tú sigues toreándonos, no vamos a tener problema porque tenemos la llave y en cualquier momento abrimos esa caja” — Leonardo Quezada

Al parecer todo empezó cuando Mieles evitó a la prensa para dar alguna declaración sobre el fin de su compromiso en los Premios ITV donde ganó un galardón de Mejor Actriz; y en su programa “Si Somos” del canal de YouTube Suerte TV, atacó a los trabajadores de farándula. “Si Gigi Mieles se saca un moco el titular es: Gigi Mieles se sacó un moco frente al Ecuador y esa fue su respuesta”, dijo en tono irónico y luego enfatizó: “si digo algo, está mal, si no digo nada, igual, todo mal”, y esto causó la risa de sus compañeros.

Lazito se defendió y le dejó un claro mensaje” Tu no puedes generalizar y hablar de la prensa porque le estás faltando el respeto a toda una institución”.