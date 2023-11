“No manchen más las cosas”: Álex Vizuete estalla y se pronuncia sobre el fin de su compromiso con Gigi Mieles

El comediante e influencer, Álex Vizuete, rompió el silencio sobre el fin de su compromiso con Gigi Mieles. Lo hizo a través de un comunicado que publicó en su cuenta de Instagram, el cual tendrá una duración de 24 horas. Ambos han acaparado los principales titulares de la farándula nacional, desde las últimas semanas que se rumoraba sobre el fin de la relación.

Pidió a los usuarios que dejen de generar “especulaciones, ofensas, calumnias y asumir cosas que no conocen”. Recalcó que “nuestra relación fue eso, precisamente nuestra”. Por tanto, su ruptura la manejarán entre ellos y todo lo tratarán con respeto; mismo que han exigido a los usuarios.

“Respeto...sobre todo para Gilliam, por que no es nada justo que se ponga en tela de duda lo que ella es como persona, el amor que ella entregó en esta relación”.

Esto se refiere expresamente a las ofensas que ha recibido Mieles, a quien la han tildado hasta de “interesada” y de supuestamente “colgarse de la fama” de Vizuete. También pidió respeto hacia su talento, pues señalaron que ella “no merecía” el premio a “mejor actriz” de los Premios ITV.

“Sin más que decir, no manchen más las cosas que ni si quiera les pertenecen. Esto va para las personas que creen tener el derecho de juzgar, señalar e insultar. No asuman, No idolatren... Solo Vivan”.

Instagram Álex Vizuete

El sábado pasado Mieles confirmó, a través de sus redes sociales que ya no estaba comprometida, “Chicos, nosotros dimos lo mejor de nuestra relación, lo más lindo, lo más bello, porque mi relación fue perfecta, hermosa, divina, y eso les entregamos. Eso vamos a seguir entregándoles, pero por separado. Yo no tengo por qué darles lo peor de mí en estos momentos, ni lo más triste ni mi proceso. Ustedes no tienen por qué saber eso. Yo ya dije la verdad: ya no estoy comprometida”.

Tras las declaraciones de la creadora, se desencadenó una cadena de especulaciones ya que ninguno de los dos ha dado las razones por las que se terminó su relación. Recordemos también que Mieles se ausentó por un momento del país para las grabaciones de MasterChef Celebrity Ecuador ¿influyó ese tiempo sin verse?

Mieles y Vizuete mantuvieron una relación de más de dos años, que lo iban a sellar en el altar, en el 2024. Pues en diciembre del año pasado le propuso matrimonio, en una original pedida de mano en el cine.

Todos estos rumores comenzaron a rondar en las redes sociales porque ya no se les veía juntos, de hecho, otros internautas vieron a Gigi Mieles sin el anillo de compromiso que Vizuete le había dado.