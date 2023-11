Lo que hizo Álex Vizuete mientras Gigi Mieles disfrutaba su Premio ITV como “mejor actriz”

Mientras Gigi Mieles disfrutaba su Premio ITV como “mejor actriz”, galardón que disputó con Cecilia Cascante, Mare Cevallos, y su amiga Viviana Salame, Álex Vizuete la pasaba bomba en un evento al que asistieron influencers ecuatorianos.

El comediante, que ganó “mejor actor” y “mejor Instagram senior”, no recibió su premio si no que envió a su representante. Aunque no se perdió un after que hubo con sus compañeros de ‘Suerte TV’.

Un día después, Vizuete estuvo en un evento de una bebida en la que estuvo su amiga Luciana Guschmer, los exparticipantes de MasterChef Ecuador, Sol Vargas y Jamil Faour, y entre otros creadores de contenido.

De hecho, Álex era el animador de la actividad. Sin duda la pasó súper bien y cumplió su compromiso laboral, pues hace una semana se lo vio cantando despechado en un establecimiento nocturno.

Álex Vizuete junto con influencers en un evento tras los premios ITV

Álex Vizuete junto con influencers en un evento tras los premios ITV (Historias de Instagram de @alexvizuete)

Ese día, Vizuete entonaba a todo pulmón ‘Ya te olvidé, de Yuridia. Fue una historia que subió el cantante venezolano, Jonathan Moly. El texto que acompañaba el video era: “se respira despecho en esta mesa”. No hay nada que explicar.

Álex Vizuete canta despechado. (Instagram @jonathanmoly)

Sin embargo, la expareja de la farándula figuró después de los premios en unas fotografías junto a sus compañeros de los podcast ‘Sí somos’ y ‘Sorbito de opinión’: Adrián Avilés, Rafaella Plaza, Viviana Salame y Luciana Guschmer.

Equipo de Suerte TV Gigi Mieles y Álex Vizuete juntos tras su rompimiento

El manager de Vizuete ofreció una entrevista a un ‘Hacker de la farándula’ Leonardo Quezada, ‘Lazito’, para responder por qué el influencer no fue a los premios. “Se siente feliz (de ganar). Su primer Premio ITV después de 11 años”, respondió el representante. Al ser consultado sobre por qué brilló por su ausencia, respondió: “Por razones personales prefirió no venir”.

También trascendió que Mieles habría dejado sus exigencias para acudir a los premios. Entre ellas, un contingente de seguridad que evite el acoso de la prensa. La joven se retiró del lugar sin mediar palabras con los reporteros que allí estaban.

El fin de semana, Mieles se pronunció sobre la ruptura. “Ya no estoy comprometida, suéltenme el brazo”, dijo. Una noticia que ha causado mucha tristeza entre los seguidores ya que ellos se habían comprometido en diciembre del año pasado.

Álex Vizuete y Gigi Mieles (Instagram)

“Chicos nosotros dimos lo mejor de nuestra relación, lo más lindo, lo más bello, porque mi relación fue perfecta, hermosa, divina, y eso les entregamos. Eso vamos a seguir entregándoles, pero por separado. Yo no tengo por qué darles lo peor de mí, en estos momentos, ni lo más triste, ni mi proceso. Ustedes no tienen por qué saber eso”, expresó.

Tras las declaraciones de la creadora, se desencadenó una cadena de especulaciones ya que ninguno de los dos ha dado las razones por las que se terminó su relación. Recordemos también que Mieles se ausentó por un momento del país para las grabaciones de MasterChef Celebrity Ecuador ¿influyó ese tiempo sin verse?

Álex Vizuete y Gigi Mieles (Instagram @alexvizuete)

Mieles y Vizuete mantuvieron una relación de más de dos años, que lo iban a sellar en el altar, en el 2024. Pues en diciembre del año pasado le propuso matrimonio, en una original pedida de mano en el cine.

Seguidores de Vizuete califican a Mieles como una “interesada” ya que ella “se colgó de la fama de Álex para darse a conocer” e indican que a lo mejor la culpa la tuvo Gigi, debido a la manera en la que se expresó en Instagram al confirmar que se terminó todo.

Todos estos rumores comenzaron a rondar en las redes sociales porque ya no se les veía juntos, de hecho, otros internautas vieron a Gigi Mieles sin el anillo de compromiso que Vizuete le había dado.