MasterChef Celebrity Ecuador: Luciana Guschmer y su reacción por recibir el primer mandil negro

El mismo Jorge Rausch lo ha dicho. Uno siempre recuerda al primer y al último. Y cómo olvidaremos que la modelo e influencer, Luciana Guschmer, inauguró los mandiles negros en MasterChef Celebrity Ecuador.

[ Raúl Santana, ‘Chichico’, le dio en la boca a Jorge Rausch y lo logró en solo el segundo episodio de MasterChef Celebrity Ecuador ]

José Andrés le entregó la pieza a Lu, que sentencia a un cocinero en el reality, al darse cuenta que ella se quedó sin pareja para trabajar en el reto de presión. De inmediato la envió al sillón que esta temporada aún no tiene nombre.

Luciana no tardó en reaccionar en sus redes sociales. “Sufrió su chefcita. Como me gusta ser la número uno, aproveché y fui el primer delantal negro de la temporada”, escribió.

“Tragué las lágrimas, no les voy a mentir. Me las vas a pagar, pelado”.

Podría o no tratarse de una venganza. José Andrés se defendió de ello, en caso que pensaran que él se lo hizo a propósito. “Yo no estoy castigando a Lu, porque no sabía que debía entregar un delantal negro”, dijo el actor.

Luciana solo le habría dicho que no quería cocinar con una persona en específico, sin dar nombres.

“No lo siento como una amenaza, lo siento como un desafío”, se defendió Lu al mencionar de forma jocosa que el negro le queda muy bien. “Vine a divertirme, vine a competir”.

Más adelante, porque este es solo el comienzo, Lu podría ganar el pin del chef y cobrarle a José Andrés el delantal negro. Todo sería parte de una estrategia para seguir en competencia.