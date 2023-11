“Tú no eres víctima ni de tu exmarido”: Tachan a Carolina Jaume de mentirosa y le dio un ataque de pánico en Desafío a la Fama

Las polémicas no faltan en Desafío a la Fama, en esta ocasión Mare Cevallos desmiente a Carolina Jaume sobre un capítulo de su vida.

“Sé qué dijiste y se lo dijiste a Conny y a Emma y lo dijiste en tu grupo que yo fui la causante que un matrimonio se destruyera”. A lo que Jaume respondió que no fue así, pero Emma y Conny le dijeron que sí fue así y deje de mentir.

“Estás diciendo que yo tengo copias de unos papeles que te pueden hacer daño a ti, que no tengo. Y a mí afuera me dijiste otra cosa, ósea que me mentiste, me dijiste que estuviste en la clínica. Me mentiste, estabas en tu casa Carolina, en ningún hospital, estabas en tu casa encerrada tres días, en ningún hospital, en tu casa encerrada en tu cuarto”, reveló Mare.

Por su parte Jaume, sin poder contener el llanto le decía que eso es mentira, “te mande a pedir que me saques”, y Mare desmentía esas palabras.

“La única que destruyó su carrera fuiste tú, es tu karma y todo lo que te ha pasado es porque eres victimaria de un montón de gente (...) Tú no eres ninguna víctima, ni siquiera de tu ex marido. Espero que disfrutes de todo lo que tienes gracias a lo que hiciste”.

Luego de todos los señalamientos Carolina Jaume no paraba de llorar y le dio un ataque de pánico. Incluso le juró a Emma Guerrero que ella no difundió su video íntimo. Finalmente Carolina Jaume fue la señalada de la semana, sus compañeros coincidieron que a unas personas dice una cosa y luego cambia de versión.