¿Danilo Carrera estuvo con la Muy Mariana? La respuesta del actor a la confesión en Desafío a la Fama

La influencer Muy Mariana confesó que estuvo con el actor ecuatoriano Danilo Carrera. Hizo esta revelación en un reto de ‘Desafío a la Fama’ donde debían confesar sus secretos.

“Prácticamente se me insinuó, era Danilo Carrera, me invitó a un evento, estábamos ahí y hubo un momento muy caliente, besitos, manito por acá, un manoseo”, dijo Mariana Muy.

Ante esta confesión que sorprendió al país, ‘Los Hackers de la farándula’ se comunicaron con el actor que trabaja en Telemundo para saber si conocía a la influencer cuencana y corrobore lo que había dicho.

“Claro que la conozco, la conocí en un evento en el que estuve en Cuenca o cuando iba a grabar “Amor en tiempos de likes”. Ella estuvo ese día en la grabación, es una chava muy linda, me encanta su acento, su espontaneidad, me gusta. Es una niña súper linda, espontánea, divertida, grabó un video con su abuelita. La verdad es que se portó muy bien cuando estuve en Cuenca”.

Al preguntarle si hubo algo más que una amistad respondió: “No, ya quisiera yo, pero no me paró bola”. Y al mencionarle lo que Mariana Muy dijo en ‘Desafío a la Fama’, Danilo respondió entre risas “los caballeros no tenemos memoria”, continuó diciendo que es una buena chica.

“La verdad es que no, pero me quedo con el encanto de Mariana, es muy linda”, finalizó.