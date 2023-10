Participantes de ‘Desafío a la Fama’ imitan a su animal favorito: Sebastian Tamayo se lució como un tiburón

Luego de una semana de iniciar ‘Desafío a la Fama’, se han ido revelando más datos sobre las actividades que realizan los participantes dentro de la casa estudio del reality. Este 2 de octubre, se estrenó un video de ‘El cuarto aparte’ en la cuenta oficial de Ecuavisa en YouTube.

Según define el canal de televisión “es un espacio íntimo en el que podrás ver revelaciones, secretos y material exclusivo que no se vio en pantalla”. En este video, los participantes revelaron cuál es su animal favorito.

Normady, Arianna Mejia dijeron que su animal favorito es un tigre. Emma Guerrero aseguró que lo de ella son los osos, Don Day sorprendió diciendo que su animal es la hormiga “muchos la subestiman”. Carolina reveló que lo de ella son lo gatos.

Otro que sorprendió y causó gracia fue Allan Papi imitando a un dragón. Por otra parte, Sebastián Tamayo imitó a un tiburón y aún así sus seguidores lo tildaron de sexi.

Wagner renunció al reality show

´Desafío a la fama´ ya demostró que no es apto para cualquier desafiante, el reality de talentos del cerro ya cobró su primera víctima, quien tan solo en su primera semana, renunció entre lágrimas, avisando a sus compañeros que no soportó el encierro, nada más y nada menos que el DJ y productor musical, Wagner.

“Ha sido una semana super difícil para mí, esto del encierro no es fácil, los venero y los respeto muchísimo a cada uno de ustedes por esta locura que estamos haciendo. No es nada fácil para ninguno de nosotros, pero lo he pensado y he tomado la decisión de renunciar al desafío, les deseo lo mejor, ustedes pueden, ustedes son más fuertes que yo definitivamente, los voy a extrañar a todos”, fueron las palabras de Wagner, quien juntó a todos sus compañeros para dar la noticia y despedirse.