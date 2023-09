Carolina Jaume en el primer día de ‘Desafío a la fama’: Celos, revelaciones y reencuentros con el pasado

‘Desafío a la fama’ arrancó en la pantalla nacional y en su primer día por supuesto que no pudo faltar la ‘queen’ de la polémica: Carolina Jaume. Al ser la segunda en ingresar a la casa en la que estará durante tres meses, presenció la entrada de casi todos los desafiantes, a excepción de Don Day.

Vestida con un mini vestido rojo, lleno de transparencia y brillo, acompañado de tacos a lo ‘pole dance’, fue a ‘matar’ para probar que en este reality sí encontrará el amor. Incluso dio pistas a Don Day de con quién le gustaría compartir la cama dentro de la casa.

Su red la lanzó apenas en la tercera entrada; el colombiano Sebastián Tamayo. Un modelo de 31 años que estuvo en ‘El poder del amor’.

Su conversación con él, a quien según no conocía, estuvo llena de coqueteos e indirectas. Prácticamente dejó entrever que quería compartir su cama con el chico reality.

“Doble de Maluma, “...puedes meter la bola” fue parte de lo que le decía Jaume a Sebas. No se quedó atrás y hasta le preguntó si ella lo “ha hecho” en una mesa de billar. Respondió que le gustaría.

Cuando llegó el venezolano Suriel Lira comenzó la polémica ya que el también modelo le aseguró a la ‘Britney ecuatoriana’ que la conocía de alguna grabación. Ella se empecinó en que no y hasta le molestó que le dijeran aquello porque supuestamente era un motivo para colgarse de su fama.

Entre ese ‘dimes y diretes’, Tamayo soltó una gota de celos y le comentó a Jaume que Suriel si era de su tamaño con tacos. “Me los saco y quedamos del mismo porte”. Tal parece que ese comentario le molestó a Caro y encaró al apuesto parcero. “¿Se escribieron por Instagram?”, consultó y seguidamente ella lo negó.

Esperemos ver qué sucederá con este, que pinta ser un, triángulo amoroso dentro del reality.

Reencuentro con la polémica

Arianna Mejía fue la última en llegar. Lo que dejó a todos sorprendidos es que Jaume se le abalanzó en los brazos hasta que la cargara. Una escena bien rarita ya que ambas protagonizaron un pleito a mediados de año, el cual incluyó hasta demanda y todo.

Jaume fue demandada por Mejía por el presunto delito de “violación a la intimidad”, tras acusarla de contratar a un “hacker” para invadir sus redes sociales y sus cuentas personales, cuando ella tenía 18 años.

“¿Se acuerdan cuando perdí mi cuenta de Facebook, Hotmail e Instagram y salió el famoso video mío, ¿adivinen quién fue? Mi intuición jamás falló. Yo siempre supe que fuiste tú CJ. Pero hoy el hacker se puso en contacto conmigo y los chats lo maneja la Fiscalía, yo sí te voy a demandar?”.

Por esos señalamientos, Jaume, quien ya había tenido un cruce de palabras en plena transmisión en vivo de ‘Agárrate’ con la cantante, se pronunció con relación a lo que pensaba hacer. Tras analizar en detalle la situación, aseguró que le causa “ternura”.

“Lo pensé, lo analicé, con mi pareja lo hablamos, y me dijo ´¿realmente vale la pena el desgaste? porque he tenido muchos desgastes con los procesos que me han precedido. No quiero ser grosera, pero siento que es una persona que no está emocionalmente pasando por un buen momento y ¿Para qué? Más bien de verdad, me da ternura”, dijo Jaume al canal ‘Full farándula’.

Pese a toda esa situación, meses después las vemos abrazadas y hasta una lavándole los pies a la otra en un reality ¿Será show? o ¿Realmente limaron asperezas?