Carolina Jaume reaccionó al video donde Arianna Mejía es golpeada: “Háganle llegar esta historia, no está sola”

Carolina Jaume se quitó los guantes de boxeo y se puso la mano en el corazón, la presentadora hizo borrón y cuenta nueva en relación a las diferencias que recientemente ha mantenido con la cantante Arianna Mejía, luego de que aseguró haber visto una filmación que ha comenzado a circular por redes sociales, donde la artista es visiblemente violentada por quien fue su ex esposo Troi Alvarado.

“Vi un video en redes donde un esposo maltrataba su esposa... A pesar de todo lo que ella cree de mí, siento empatía, y a l vez rabia que viva lo que muchas mujeres hemos vivido y sufrido en silencio. Háganle llegar esta historia que no está sola”, escribió la panelista de ´Los Hackers de la farándula´, en una historia que acompañó con una imagen que abandera un mensaje en defensa de las mujeres que han sido víctimas de violencia.

Captura de historia de Instagram de Carolina Jaume

La grabación que ha comenzado a hacerse viral en las redes, deja ver como la cantante es tomada por la parte de atrás de su cabeza de manera abrupta por el cantante Troi Alvarado, quien la zarandea y luego la lanza a la cama mientras aparentemente discute con ella.

Hace algunos meses atrás, Arianna habría denunciado la agresión de su ex esposo, por medio de un live en su cuenta de Instagram, donde entre lágrimas aseguró que se divorciaría puesto que no permitiría que esto volviese a suceder.

“Le reclamo a mi esposo y le digo, oye mira lo que está diciendo tu hija, y él me dice ´ella nunca va a aceptar que te golpeó porque no es cojonuda´, luego me ahorcó, me pegó y lo boté de la casa, no quiero saber nada de esa gente, le tiré un plato, yo no quiero saber nada. Yo el día de mañana voy a poner una orden de alejamiento para Troi, nunca en mi vida voy a permitir que alguien me ahorque de esa manera, solo falta que diga que no hizo nada”, aseguró en ese momento Mejía, acusación que ahora respalda con imágenes.