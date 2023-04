Arianna Mejía denunció que Troi Alvarado la habría “ahorcado y golpeado” tras enfrentarlo por entrevista dada por su hija

Lo que se creía había sido una simple reacción a una nota de entretenimiento, aparentemente casi termina en tragedia, Arianna Mejía, denunció recientemente por medio de sus redes sociales, que presuntamente habría sido víctima de “agresión física”, por parte de su esposo, Troi Alvardo, luego de que ella lo confrontara, por la versión de negación dada por su hija Tábata Alvarado, para ´Los hackers de la farándula´, donde aseguró que jamás tocó a Arianna.

“Le reclamo a mi esposo y le digo, oye mira lo que está diciendo tu hija, y él me dice ´ella nunca va a aceptar que te golpeó porque no es cojonuda´, luego me ahorcó, me pegó y lo boté de la casa, no quiero saber nada de esa gente, le tiré un plato, yo no quiero saber nada. Yo el día de mañana voy a poner una orden de alejamiento para Troi, nunca en mi vida voy a permitir que alguien me ahorque de esa manera, solo falta que diga que no hizo nada”, aseguró entre lágrimas Arianna, al tiempo que volvió a defender su versión de los hechos para con la hija de Troi.

“Jamás mentiría sobre una agresión. Es impresionante como están a favor de gente que agrede a otra (...) ella me cayó a golpes en mi cama, le agradezco a mi cuñada que la sacó. Si ustedes no lo saben, no pueden meter las manos en el fuego por otra”, enfatizó. Un día antes, la intérprete de ´Bien perra´ ya se había pronunciado rechazando la versión y las imágenes vertidas en el espacio de Ecuavisa.

“Me desvinculan completamente de Los Hackers de la farándula. Hacerme quedar como una mentirosa cuando saben bien que yo no miento, es de lo último. Solo buscan conflictos innecesarios. Todos saben que lo que dije de la agresión de Tábata hacia mí, fue completamente cierto, tanto que mi cuñada se metió a sacarla de los pelos de mi casa”, dijo.