“Recen para que salga todo bien”: ¿Qué enfermedad tiene Erika Vélez por lo que fue operada?

La jurado del programa Yo Me Llamo, Erika Vélez, anunció por medio de sus redes sociales que será operada de la vesícula y de unos miomas que le habían detectado. La manabita, se encontraba en una casa de salud cuando dio a conocer la noticia y estaba acompañada de su mejor amigo.

En historias de Instagram, Erika dio a conocer la noticia. “Ya estoy ingresada para los que me estaban preguntando, me opero de la vesícula y unos miomas. Ya me dieron algo para dormir pero no me duermo”, dijo durante la noche del 13 de agosto.

La intervención quirúrgica estaba prevista para este lunes 14 de agosto a las 08:00.

Además, en su relato, ella pidió que “recen porque es flojísima”.

Erika Vélez (Captura de pantalla)

¿Qué pasa con Erika Vélez?

Los miomas son tumores benignos que se alojan en el útero y se desconocen las causas de esas formaciones.

Por otra parte, la vesícula biliar es un órgano pequeño, cuya forma se asemeja a la de una pera que está debajo del hígado y cuando se altera la función de excreción de bilis de la vesícula biliar, o bien debido a la propia bilis por una alteración del metabolismo del hígado (bilis litogénica), se forman litiasis o cálculos y es necesario extirparla.

Se viene MasterChef Celebrity:

Se conoce que Erika Vélez volverá en noviembre de 2023 a conducir el programa de cocina, MasterChef, pero esta nueva temporada será diferente ya que se realizará con personajes mediáticos y de la farándula, es decir un MasterChef Celebrity.