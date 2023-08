¡No se queda callado! Ex “Gilberto Santa Rosa” aseguró que participantes de ´Yo me llamo´ lo respaldan y son sus testigos

Continúa la polémica, Raúl Gutiérrez, ex imitador de Gilberto Santa Rosa en el programa ´Yo me llamo´ sigue defendiendo su nombre. El doble del cantante puertorriqueño dejó los comentarios a un lado, y decidió hacer un live, para aclarar con detalle todo lo que habría sucedido a la salida del reality de Teleamazonas, asegurando que si alguien sabía la verdad tras cámaras, esos eran sus compañeros.

“Cuando yo llego a Ecuador casi que al mismo día le manifiesto que al estar acá también estoy postulando al ingreso de otro proyecto televisivo en Colombia, que el afán mío era primeramente llegar allá (...) Me dicen bueno Raúl, estás acá, ya luego vemos como avanzamos, acepto ello, porque sentí que querían contar con mi presencia y también era una maravillosa oportunidad. De él nació (productor) que grabáramos un video donde yo explicaba esto, dándole un mensaje al pueblo ecuatoriano, que no se diera la impresión que yo me estaba retirando, porque eso nunca pasó, (...) hicimos una grabación con un sentido mensaje a todos los hogares que me abrieron su corazón, y sobre todo con testigos muy importantes que son mis propios compañeros que estuvieron presentes cuando se grabó eso, eso quedó grabado”, expresó Raúl Gutiérrez, en una nueva pronunciación.

Son muchas las opiniones que han surgido tras el anuncio de la salida del imitador, a quienes los jueces calificaron como “egoísta”, algo que también refutó.

“Mis compañeros al ver que se emitió este video mal intencionado, de mala leche, ellos también fueron los primeros en escribirme expresándome su cariño, su solidaridad, y en algunos casos la vergüenza ajena”, añadió.

Así reaccionaron los jueces

El primero en tomar la palabra fue el cantante argentino Axel, quien dijo; “Lo más triste es que los sueños, y lo sabemos nosotros por demás, son el motor del alma. Y más allá de sus sueños que tendrá muchos, él ocupó un lugar donde podría haber estado otro participante, eso es un gesto que no voy a juzgar, pero es muy poco solidario”.

Ante esto, Erika Vélez y Pamela Cortes también tomaron partido para calificar al ex participante como “egoísta”, pues en su opinión, quitó una oportunidad que pudo haberle cumplido el sueño a otro.

Opinión a la que Raúl dijo; “Lo que decidieron fue emitir un mamotreto, con la única mala intención de hacerme quedar mal, con expresiones totalmente desagradables por parte de los señores del jurado, que creo que deben desconocer lo que estoy explicando ahorita, si así fuese no hubiesen tenido el desatino de haberse expresado de mi persona como lo han hecho”.