Erika Vélez revela las tres red flags, la mujer más hermosa del Ecuador no es perfecta

Erika Vélez, actualmente, está cumpliendo su primer rol como jurado dentro del programa Yo Me Llamo. La manabita, considerada para casi todo el Ecuador, la mujer más guapa del país no es “perfecta” como muchos piensan.

La modelo se sumó a la tendencia de revelar sus tres banderas rojas o red flags; este detalle se relaciona con el peligro, una señal de advertencia de un escenario peligroso y ahora han llegado a redes sociales para evidenciar actitudes y comportamientos que pueden tener personas a manera de prevención.

Bajo esta premisa, Erika tuvo una respuesta del filtro de TikTok que terminó por ser aceptada. Al parece, la actriz es arrogante, es intolerante a lactosa y se muerde las uñas.

¿Nos importa?

Después del video colgado la noche de este lunes 31 de julio, los usuarios indicaron con total confianza que estas banderas rojas no les importa en absoluto. “A ti se te perdona todo, mi patrimonio cultural del Ecuador”.

A la par, más comentarios tacharon que con Erika no existe red flags que valgan. “Yo no veo nada, yo no veo nada”, escribieron.

Última polémica

La ecuatoriana no es sumamente activa en redes sociales, pero cada vez que carga un contenido sus millones de fanáticos responden. Sin embargo, semanas atrás estuvo envuelta en una polémica con Poncho Quintero.

“Érika Vélez tira un meme que dizque se quería morir. Todos nos imaginamos que te quieres morir después de tanto biopolímeros, es normal”, expresó en una publicación Poncho y luego la borró, así como indirectas en las que recomendaba pegarse un tiro (“Pe ga telo, aprieta el gatillo tontarrona”). Ahí no la mencionaba.

Por estos detalles, Erika publicó el teléfono celular de Poncho y aseguró que es un enfermo y retorcido. “No sólo se burla porque sufro de depresión (…) si no que quiere que me pegue un tiro”.