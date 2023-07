Yo Me Llamo: Juan Gabriel sacó su verdadero talento y volvió ‘locas’ a Erika Vélez y Pamela Cortés (Captura de pantalla)

El imitador de Juan Gabriel de la sexta temporada de ‘Yo Me Llamo’ no ha parado de crecer y evolucionar en Yo Me Llamo. En la gala 29, simplemente dejó atónitos al jurado y al público con su interpretación de “Hasta que te conocí”. Para el ‘Divo de Juárez’ solo hubo admiraciones

Los jueces, conformados por Axel, Pamela Cortes y Érika Vélez se quedaron sin palabras al ver que el imitador cantó y bailó como el mismo artista fallecido que era muy querido y admirado por el mundo entero.

#YMLL | 🎶🤩 La increíble presentación de Juan Gabriel con 'Hasta que te conocí', nos dejó sin palabras. 🎵 pic.twitter.com/D9lBcxNM0A — Teleamazonas (@teleamazonasec) July 26, 2023

“Vibro cada vez que estás en el escenario”, le dijo Pamela quien sonreía y también le dijo que sí parece un ser humano, ya que cuando está en el escenario se transforma en el artista fallecido y logra tener una conexión muy real con el público y los televidentes. “Realmente hiciste una catarsis en el escenario, cuando terminaste de cantar suspiraste y te liberaste de la tensión, dando a entender que sí eres un humano”.

Axel, en cambio, aplaudió y se levantó de su asiento para ovacionarlo. El argentino ratificó que es su favorito y que su talento es impresionante.

Erika Vélez también se quedó ‘loca’ con su interpretación de la canción de Juan Gabriel, que le felicitó por su nuevo traje, cambio de look y sus ‘pasos prohibidos’ que mostró en el escenario al bailar.

La tercera es la vencida para Juan Gabriel:

Un refrán dice que la tercera es la vencida y, para el imitador de Juan Gabriel en ‘Yo Me Llamo’, esto es más que cierto porque antes de ingresar a la sexta temporada del reality lo intentó dos veces y no lo logró.

El participante ha dejado claro en sus redes sociales que está orgulloso de ser de Ambato y también utiliza las plataformas digitales para dar a conocer su talento y trabajo musical, mundo al que pertenece desde que tiene nueve años.

En diferentes entrevistas y datos que ha revelado en los estudios de ‘Yo Me Llamo’, Leonardo Esacalante ha dicho que su padre fue quien le inyectó el amor por su música, además, lo veía darle serenatas a su madre quien ya no lo acompaña físicamente.

Leonardo siempre se mantiene en personaje

Algo que ha caracterizado a Leonardo Escalante dentro del programa de imitación, es que nunca se sale de personaje. “Es increíble como mantienes tu postura y la esencia de Juan Gabriel siempre, aunque no estés cantando y eso marca la diferencia”, son palabras que le han dicho los jueces en algún momento.