Él es Leandro, “Juan Gabriel” en “Yo me Llamo Ecuador” que conquista con su voz en el programa

Juan Gabriel en "Yo me llamo Ecuador" (Captura de pantalla Yo me llamo Ecuador")

Leandro Escalante es quien ha logrado “traer a la vida” a Juan Gabriel en el programa de canto “Yo me llamo” que se transmite cada noche por Teleamazonas. Sus presentaciones han estremecido al público por la fuerza de su voz y el parecido con “el Divo de Juárez”.

En su última presentación cantó el tema “Querida” y los jueces lo calificaron como “impecable y perfecto”. Leandro es oriundo de Ambato y está por cumplir 38 años.

En una entrevista con el diario Ambateño, el imitador de Juan Gabriel, reveló que canta desde los nueve años y su amor por la música llegó gracias a la influencia de su padre que tenía un grupo musical llamado “American Jazz”. Él lo veía en sus presentaciones y en las serenatas que le daba a su madre.

Cuando tenía 15 años debutó en el escenario junto progenitor cantando el tema “El prendedor”. Su padre ha sido su gran maestro e inspiración.

Después en un grupo musical inició toando la vihuela, un instrumento de cuerda pulsada con forma parecida a la de la guitarra y normalmente tiene seis órdenes, cinco de dobles y uno de simple en la primera cuerda. En aquel grupo conoció la historia de Juan Gabriel. En sus redes sociales se puede ver una foto de 2018 en presentaciones en eventos cantando los temas del mexicano.

Su historia con “Yo me llamo” no es reciente, pues en dos anteriores ocasiones lo intentó, pero fue rechazado. Sin embargo un resbalón no es caída y lo intentó por una tercera ocasión y como dicen, ‘la tercera es la vencida’ y así fue, ahora Leandro se ha convertido en uno de los favoritos de reality de canto ecuatoriano.

En los comentarios, los usuarios destacan que es de Ambato y se sienten orgullosos. “Tiene que ganar es Ambateño”, “La verdad, lo mejor que tiene Yo me llamo”, “Qué orgullo ambateño, éxitos mi querido Juan Gabriel”, “Uno de los mejores imitadores de Divo de Juárez”, son algunos de los mensajes que recibe.