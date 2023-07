Yo me Llamo: Ronald Farina intenta bailar como Juan Gabriel pero le sale mal y termina imitando a Michael Jackson (Captura de pantalla)

En Yo Me Llamo, cada presentación del imitador de Juan Gabriel es mejor que la anterior, y claramente enmarca un favorito. Anoche, el ‘Divo de Juárez’ rompió esquemas, paradigmas, se adueñó del escenario y se apoderó por completo de la simpatía del público y también de los jueces. Hasta bailó tal cual el artista mexicano fallecido que Ronald Farina intentó imitarlo.

En la gala de ayer, el imitador interpretó ‘Querida’ y cumplió con todo lo esperado: actitud, baile, gestos y voz. Podría decirse que este jueves el imitador del ‘Divo de Juárez’ de verdad se llamó Juan Gabriel.

Hasta en la forma de saludar al presentador, el imitador lo hizo como el mexicano. “Nos has hecho emocionar y bailar en la última parte, te lo tenías guardado”, le dijo Ronald y a lo que Juan Gabriel dijo: “Lo que tiene uno que hacer”.

El público comenzó a pedir “otra” y en ese momento Pamela Cortés pidió que baile Ronald. “Yo si me la mando”, acentuó el presentador y comenzó a imitar los últimos pasos de baile de Juan Gabriel.

Lo hacía muy bien, moviendo la cabeza, pero luego se ‘rayó' y comenzó a imitar el ‘pase de la luna’ de Michael Jackson. Los comentarios no se hicieron esperar.

“Estuvo impecable como lo haces siempre, no tengo nada que decir, eso sería manchar algo que estuvo perfecto, la verdad que yo estoy enamorado de lo que haces”, expresó totalmente convencido Axel, quien ya anteriormente habría dejado en evidencia su admiración por el imitador.

Tercer intento

Un refrán dice que la tercera es la vencida y, para el imitador de Juan Gabriel en ‘Yo Me Llamo’, esto es más que cierto porque antes de ingresar a la sexta temporada del reality lo intentó dos veces y no lo logró, pero todo pinta mejor para este tercer intento. Algo que ha caracterizado a Leonardo Escalante dentro del programa de imitación, es que nunca se sale de personaje. “Es increíble como mantienes tu postura y la esencia de Juan Gabriel siempre, aunque no estés cantando y eso marca la diferencia”, son palabras que le han dicho los jueces en algún momento.

El participante ha dejado claro en sus redes sociales que está orgulloso de ser de Ambato y también utiliza las plataformas digitales para dar a conocer su talento y trabajo musical, mundo al que pertenece desde que tiene nueve años.