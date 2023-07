Axel, jurado de ‘Yo me llamo’, revela el lugar de Ecuador que lo dejó impactado

Axel, cantautor argentino, ha vivido por casi por tres meses en Ecuador debido a las grabaciones del reality de canto de Teleamazonas, “Yo me llamo”. En una entrevista con Metro Ecuador hablamos sobre su estadía en el país, su música y sus planes.

Si bien, el músico ya había estado en Ecuador, en está ocasión ha conectado de otra manera con el país y su gente. “Estoy viviendo una etapa de mucha felicidad. Legué a Ecuador en abril. Yo vine muchas veces al país en giras y conciertos, pero nunca conecté tanto como esta vez. Estoy en un momento de mucha felicidad, de una conexión con el lugar. Aprovechando cada fin de semana libre para recorrer diferentes ciudades y conectar con la gente desde el cariño y el amor”.

En sus redes sociales ha publicado imágenes de algunas visitas a mágicos lugares de Ecuador. “Enamorado de tu tierra llena de misterios, historias, rincones sagrados, excelente comida y lo más importante, enamorado de tu gente tan maravillosa”, escribió en un post de Instagram.

El lugar que más le ha gustado

Confesó que el lugar que le sorprendió fue el Bosque Polylepis. “Un fin de semana vine a Quito, me alquilé una camioneta y me fui manejando cuatro horas hacia Tulcán para bosque el Bosque Polylepis que me impactó muchísimo. Me quedé un fin de semana haciendo un retiro de silencio para el espíritu y fue sumamente lindo, compartiendo con gente maravillosa del lugar, me dejó un gran recuerdo”, contó Axel a este medio.

También ha estado por la playa y otros lugares ya que aprovecha sus fines de semana libres, toma un avión o un vehículo y emprende un viaje para conocer Ecuador.

Axel en Metro Ecuador

“Estoy conociendo al país desde otro lado porque antes no era así, venía a los shows; conocía los aeropuertos, los hoteles, los medios y me volvía a Argentina. Esta vez conecté más profundo”.

Sobre la comida en Ecuador

“No como animales hace mas de 20 años y probé el ceviche de palmito, está buenísimo, soy fan de locro de papa, el plátano en todas sus formas, hasta pizza con masa de verde, no lo podía creer, tremendo”, dijo el argentino.