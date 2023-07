Axel llora y recuerda a su madre al escuchar a Juan Gabriel en ‘Yo Me Llamo’: “De esto se trata la música”

Axel pensó en su madre tras la presentación de Juan Gabriel en 'Yo Me Llamo'

Desde que inició la sexta temporada de ‘Yo Me Llamo’, quien imita a Juan Gabriel, colocó la vara muy alta, con respecto a las presentaciones. El participante no solo acierta con el tono y gestos en cada una de las galas, también sorprende al no salirse de su personaje en ningún momento durante todo el programa.

En la décimo tercera gala, Juan Gabriel no solo volvió a sorprender, también sacó lágrimas al jurado, en especial a Axel. El participante cantó la famosa canción ‘Amor Eterno’ y el sentimiento que le colocó a cada letra del tema le trajo recuerdo a Axel con su madre.

Cuando llegó el momento de evaluar, el juez argentino no pudo contener su llanto mientras hablaba y le decía a Juan Gabriel que su interpretación le había llegado, en especial porque su madre había muerto y la primera gira que hizo tras su fallecimiento, fue a Ecuador.

“De esto se trata la música, de hacerte recordar momentos, de conectarte”, eso fue parte de lo que dijo Axel durante su intervención. Además, le agradeció al participante por haberle hecho recordar hermosos momentos con su madre, solo con cantar esa canción de la forma en la que lo hizo.

“Mi mamá era la primera y la última persona a la que le avisaba cuando tomada un avión. Tenía una buena relación con ella y escuchar esta canción me lo recordó”, expresó Axel.

Pamela y Érika abrazaron a su compañero y lo consolaron mientras volvía a tomar aire para recuperarse. Además, añadieron más felicitaciones para Juan Gabriel y destacaron su hermosa participación. Ambas jueces estuvieron de acuerdo en que, el participante se toma su actuación en serio y eso marca la diferencia.

Desde que inició el reality, el artista ha hecho gala de excelentes atuendos, muy característicos del cantante original, sabe moverse en el escenario y su tono de voz es “increíblemente parecido”.