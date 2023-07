Roberto Antonio fue despedido de su trabajo antes de ingresar a ‘Yo Me Llamo’: “Estaba comprometido con cumplir las exigencias del programa”

Ni quedarse sin trabajo y dedicar las 24 horas del día a construir su personaje, fueron suficientes para que Roberto Antonio continuara en la competencia de ‘Yo Me Llamo’. El participante abandonó el programa durante la segunda gala de eliminación, aunque muchos de los televidentes aseguraron que fue “injusto”.

Norman Luna, como es el nombre real del imitador, durante su audición para el programa, aseguró que había sido despedido del su trabajo, por dedicarse mucho tiempo a las clases de baile y canto para estar a la altura de su artista y de las exigencias de los jueces.

[ “Gustoso de estar en las eliminaciones”: Imitador de Roberto Antonio profetizó su salida de ´Yo me llamo´ ¿Injusticia? ]

“Me despidieron del trabajo porque estaba muy comprometido con las clases de canto y baile para llegar a las exigencias que tiene este programa”, fueron sus palabras para ese momento.

En YouTube, se puede encontrar la audición que realizó desde su casa para estar frente al jurado de la sexta temporada del reality de imitación: Érika Velez, Pamela Cortes y Axel. Luego de quedar seleccionado para la ronda presencial, donde definirían a los 32 finalistas oficiales, Roberto Antonio lo dejó todo en el escenario con el tema ‘Ella pasó por aquí'.

[ Kamela, la Danna Paola de Yo Me Llamo, que se roba las miradas y las admiraciones de Pamela Cortés ]

Desde el momento que sonó la pista, los jueces quedaron deslumbrados con los pasos de Norman, quien también es bailarín profesional, Pamela fue la primera en darle el botón verde y todos estuvieron de acuerdo en el excelente trabajo que había hecho.

Sin embargo, al comenzar las galas oficiales, Roberto Antonio no logró llegar al tono de su artista y tanto en la primera como segunda semana de programa fue sentenciado, siendo eliminado en la segunda gala de eliminación.

Aunque él mismo llegó a decir que estar sentenciado dos semanas seguidas no le afectaba, mas bien lo fortalecía, no fue suficiente para mantenerse dentro de la competencia. Los jueces le pidieron no rendirse, seguir trabajando y continuar en el camino de la música.