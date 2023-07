“Gustoso de estar en las eliminaciones”: Imitador de Roberto Antonio profetizó su salida de ´Yo me llamo´ ¿Injusticia?

Roberto Antonio en Yo me llamo

Entró al escenario de ´Yo me llamo´ cargado de energía y lo abandonó cabizbajo, dos semanas duró en la competencia el imitador del cantante Roberto Antonio. Aunque el participante inyectaba toda su energía en las galas de sentencia, estas se disipaban durante las presentaciones previas, un hecho que el jurado habría notado y que quizá le terminó pasando factura.

Otra eventualidad que fue imposible pasar por alto, fue la manera en que se expresó el imitador, quien sin querer habría profetizado su salida de la competencia, al decir que se sentía; “Gustoso de estar en todas las eliminaciones”, sin embargo, al final cambió la palabra por sentencias. Si bien en este nuevo show los jueces halagaron el mover, sentir y el expresar de manera corporal que derrochaba el doble del cantautor venezolano, parece que esto quedó corto.

Por otro lado, basta mirar los comentarios en las redes del canal de Teleamazonas, para darse cuenta que a Roberto Antonio le bastaron dos semanas para cosechar toda una audiencia, quien calificó de “injusta” la salida del imitador y lo defendió con uñas y dientes.

“Injusto, Joy se olvido de la letra eso es inaceptable peor en una eliminación / No es justo, Joy se olvidó la canción, ella debió ser eliminada / No es para nada Justo la segunda eliminación totalmente errada… nose que ven los jurados Joy se olvido hasta la letra y ni siquiera su voz se parece en un 10%/ No tuvieron argumentos para esta eliminación!!! Tan pronto y ya se ven sus favoritismos”, son algunos de los comentarios que se dejan leer en el posteo realizado por la cuenta de Instagram del programa, los cuales en su mayoría apuntan que ya existe incluso “favoritismo” en la competencia.

Roberto Antonio dio un espectáculo digno de una gala de defensa y aunque el jurado aplaudió sus avances, lo sentenció de manera definitiva.