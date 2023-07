¡Se arriesgó y ganó! Así fue el atrevido cambio de look de Widinson en ´Yo me llamo´

´Yo me llamo´ demanda tener voz, actitud, personaje y apariencia, cuatro características claves que tal parece el imitador de Widinson Serrano tiene más que claro. El doble del cantante de tecnocumbia ecuatoriano llegó a la segunda gala de eliminación de ´Yo me llamo´ transformado de pies a cabeza en su artista abanderado, una decisión que le hizo merecedor de todos los aplausos del público.

El participante demostró soltura, sabor, entrega y disponibilidad a los cambios, un plus que quedó muy bien visto ante el jurado, el cual tomó muy en cuenta su cambio de imagen a la hora de rescatarlo y salvarlo de una posible eliminación.

“Tal vez es lo que necesitabas para jugar más, para sacar ese Widinson que tienes dentro, me gustó, me gustó que hayas interactuado con las bailarinas, eso sí, no me molestaría para nada que te desplaces más por el escenario, pero me gustó muchísimo”, fueron las palabras de elogio de la jueza Erika Vélez, quien aseguró que quizá este pequeño pero a la vez gigante complemento, era el despegue que le faltaba para explotar toda la energía de su personaje.

Fabián Espinoza, es el nombre del imitador que interpretó y demostró ser ´EL camaleón´ la hora de rescatar una de las voces más tradicionales y reconocidas del Ecuador. El participante demostró en la segunda semana de gala, que se jugará todas sus cartas de ser necesario, para así ser oficialmente el doble de Widinson Serrano, quien destaca entre muchas cosas, por su larga cabellera.

Widinson es el único personaje ecuatoriano que estaría dentro de la lista de clasificados en ´Yo me llamo´, inicialmente este selección recogía 32 y actualmente ya la conforman 30, hasta el momento los eliminados son: Charlie Cardona y Roberto Antonio, habrá que esperar para ver si la peluca sigue surtiendo los mismo efectos para Widinson tras varias semanas.