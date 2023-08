¡'Puñetes’ virtuales entre Kike Jav y jugador de ‘La Tri’ por supuesta infidelidad de Tami Rivera!

Kike Jav despejó todas las dudas, al menos eso creemos, de lo sucedido con su expareja Tami Rivera. En el podcast “Entre Tragos”, que conduce Jeffer Valdiviezo, indicó que unos mensajes que mantenía su exnovia con una tercera persona detonó su infidelidad. De hecho, el Tricolor ya reaccionó y le escribió directamente al quiteño a reclamarle.

En una entrevista con Metro Ecuador, Kike, nos contó que sigue afrontando las consecuencias de los videos filtrados, pero su intención fue realizar una cronología de los hechos que llevaron a terminar su relación con Tamara y su actuar inmaduramente cuando se enteró que Gonzalo Plata le enviaba mensajes comprometedores.

[ ¿Por qué engañaste a Tami Rivera? Kike Jav responde ]

“Él ya me escribió directamente a mi Instagram a reclamarme que por qué lo había involucrado con Tami, y yo le respondí que el que se metió fue él porque sabía perfectamente que tenía novio, porque hasta en los mensajes él le dice: “Cuidado te pega tu novio”. Nosotros nos encontramos con él, en el mundial de Qatar, por lo tanto sabía perfectamente que Tami tenía pareja y yo lo era”, mencionó el influencer indicando que sí tuvieron una larga conversación y cruce de palabras por lo sucedido.

Plata sabía perfectamente de la relación de Kike Jav y Tamara Rivera

Me dijo: “Si tú querías afectarme, no lo harás porque la gente ya mismo se olvida de esto y además tú, con revelar los chats, lo que haces es quedar como ‘cachudo’”, contó.

Kike le respondió: “Tú también estas quedando como alguien que no le importa meterse con la novia de alguien más y que no respeta una relación. Obviamente. Tami también quedó mal y por eso ya no es mi novia”.

El ‘Cuy’ agregó que la conversación no terminó en nada, ni arreglos ni disculpas y que no quiere hacerlas públicas. “Yo no necesito ni de él ni de su fama, yo soy conocido por lo que soy y por lo que trabajo, pero eso le pasó por meterse con alguien que sabía que el novio también era mediático. Por eso le dije, que sea prudente con quien se ‘vacila’”, enfatizó.

“Yo lo único que hice fue dejarle claro de todo lo que le ha escrito a mi exnovia ya que estando en el mismo avión le puso que vaya atrás y que se encuentren en el baño y que esperaba verla cuando vaya a Quito. Yo, tarde o temprano me iba a enterar porque Plata le solía escribir por WhatsApp y por Instagram y Tami y yo éramos muy confiados con las contraseñas de nuestros teléfonos”, puntualizó.

Kike Jav y Tami Rivera

Este detalle, sumado a otros chats que no fueron mostrados por Kike, fue lo que detonó su infidelidad. El Cuy se mostró arrepentido por su accionar calificándolo como “inmadurez”.

“El impulso no fue el correcto, siento que tal vez teníamos que conversar. Me sentía mal porque había cambiado para que nos vaya bien y si me afectó un chance. Siempre voy a estar para ella, es mi amiga y siempre será mi amiga”, finalizó.