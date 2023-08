¿Por qué engañaste a Tami Rivera? Kike Jav responde

Semanas atrás la Dj, modelo y creadora de contenido Tamara Rivera ratificó que su relación con Kike Jav llegó a su fin. En el transcurso de este tiempo se mostró a quien es la tercera persona que “colaboró” para que este amorío culminé.

[ A Tami Rivera la llevó a Francia, ¿dónde viajaba Kike Jav con su amante? ]

El Cuy, como conocen al empresario, salió a dar declaraciones sobre la infidelidad que cometió. En primera instancia, en una charla con “Entre Tragos” ratificó que traicionó a Tami con dos mujeres (incluye a Jade Amazónica).

¿Cuál fue la razón?

Aunque los videos viralizados llegaron en la pasada semana, Kike ratificó que estos hechos ya son de tempo atrás. Incluso, Tami ya sabía de ello y estaba planteada su separación, pero el boom mediático dio otra tonalidad a las circunstancias.

Entre tragos Kike Jav Captura de pantalla

El quiteño contó que tiempo atrás encontró unos chats en el celular de Tami donde charla con una X persona. Incluso existían audios.

Ese hecho detonó un malestar en Kike lo cual lo llevó a recordar parte de sus “viejos” hábitos: tomar y salir de fiesta. Fue en una presentación en el Oriente donde estuvo con Jade Amazónica; “salimos dos veces. Ese día comencé a tomar y ella estaba muy intensa conmigo y caí. Me arrepiento por lo que hice”.

“Tami me ayudó mucho a cambiar me comenzó a dar habitos. Cuando vi eso (mensajes) de alguien que quiere joderle a tu novia y uno se sintió raro. Me aleje de Tami empecé a tomar y salir de fiesta y ahí salí con dos chicas”, señaló.