A Tami Rivera la llevó a Francia, ¿dónde viajaba Kike Jav con su amante?

Bella Lu aclaró todo lo que ocurrió en relación al amorío que la involucró con Kike Jav. Ella no negó que si compartió, no solo una, sino varias ocasiones con el artista; sus encuentros se realizaron en lugares alejados de la capital.

En la parte final del podcast “Entre tragos” con Jeffer Valdiviezo, Jade Amazónica comentó que si recibió un mensaje de Tami Rivera pero la misiva fue borrada tiempo después por lo que no pudo leer el contenido de la misma.

Dejó claro que quedó como la moza del Cuy, pero tampoco mostró arrepentimiento por lo que hizo. “Sabes que no. Lo hecho, hecho está. Si yo me quiero comer algo, lo hago”.

En su momento, Jeffer indicó que Kike llevó a París a su exnovia y cuestionó a donde la llevó a Jade. Aunque no tuvieron viajes fuera del país, la también modelo de OnlyFans aclaró que el Cuy es de gustos finos y apuntó que estuvieron por la Amazonía.

“El me llevó a lugares cheveres donde podíamos hacer fotografía (…) Él es un niño fino. Uno tiene que aprovechar el momento”.

Videos que se filtrarán

Respecto al tema que tiene videos íntimos de Kike Jav, bella Lu no dudó en indicar que si se lo piden obvio que los va a vender. “Si él actúa desde la parte legal no dudaré en subir todo lo que yo tengo. No es solo un video, son varios videos. Él también tiene contenido mío”.

Indirecta para Tami

Para Jade, la infidelidad de Kike se dio porque Tami “no lo tenía bien atendido” . Además, que no le importaba si el Cuy charlaba con Rivera mientras compartían un mismo lugar.

“El que está bien atendido nunca busca nada fuera de la casa”, sentenció.