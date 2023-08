“Lo peor que puedes hacer es justificar tu infidelidad”, romper el silencio no fue lo mejor para Kike Jav

En el podcast Entre Tragos, Kike Jav confesó que sí le fue infiel a Tamara Rivera y respondía a conversaciones que mantenía la modelo de OnlyFans con una estrella de la Selección de Ecuador.

[ ¿Por qué engañaste a Tami Rivera? Kike Jav responde ]

Aunque no justificó su comportamiento, más bien se mostró arrepentido, el quiteño indicó que este accionar de Tami lo decepcionó y lo hizo recaer en su vida de alcohol y fiestas.

Reacciones a infidelidad de Kike Jav Captura de pantalla

Por supuesto, las declaraciones no pasaron desapercibidas para el público que ha seguido de cerca este caso de infidelidad. Aunque un cierto sector apoyo a Kike por su sinceridad, la mayoría coincidió que su nombre se ha visto manchado.

“Un caballero jamás habla de una mujer”, comentó una usuaria de TikTok al visulizar un fragmento de la conversación que mantuvo el también empresario quiteño con Jeffer Valdiviezo.

Reacciones a infidelidad de Kike Jav Captura de pantalla

A la par, muchos coincidieron que el hecho que exista una conversación no quiere decir que haya una infidelidad lo cual sí cometió él. Solo se quiere justificar. “El que ama, habla y arregla la situación, no engaña”, escribieron.

“Pero era más fácil decir: esto no me gusta y abrirse. No pagar con la misma moneda, mostrar que eras diferente”, añadieron.

Reacciones a infidelidad de Kike Jav Captura de pantalla

Infidelidad de Kike

El Cuy aclaró que tuvo dos amoríos mientras estuvo con Tami. Uno de ellos fue Jade Amazónica, con quien solo tuvo dos encuentros y descartó la existencia de un video donde mantenga relaciones.

A la par tildó que Tami siempre será su amiga y cuando necesite algo, él estará ahí. El influencer se declaró a la joven Dj en pleno Mundial de Qatar 2022.