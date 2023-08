Jugador de la Tri le escribía a Tami Rivera, Kike Jav muestra uno de los audios

Kike Jav cerró todas las dudas, al menos eso creemos, de lo sucedido con su expareja Tami Rivera. En el podcast “Entre Tragos”, que conduce Jeffer Valdiviezo, indicó que unos mensajes que mantenía su expareja con una tercera persona detonó su infidelidad.

[ ¿Por qué engañaste a Tami Rivera? Kike Jav responde ]

Aunque el Cuy no señaló - o peor aún mostró una prueba concreta - la existencia de un romance externo de su examada, sí declaró que la modelo de OnlyFans tuvo conversaciones con un jugador de la Selección de Ecuador.

Los chats fueron descubiertos posterior a su viaje realizado al Mundial de Qatar de 2022. El jugador en cuestión le indica a la joven Dj que espera verla cuando esté en Quito.

A pesar de no revelar la identidad del jugador, Kike sí dejó escuchar el audio donde el futbolista le lanza una oferta. “Cuidado te pega tu novio. Déjame verte de verdad. Cuando vaya a Quito, déjame verte”, le señala en una nota de voz.

Este detalle, sumado a otros chats que no fueron mostrados por Kike, fue lo que detonó su infidelidad. El Cuy se mostró arrepentido por su accionar lo cual daño a una persona y la imagen que tiene de él.

“El impulso no fue el correcto, siento que tal vez teniamos que conversar. Me sentía mal porque había cambiado para que nos vaya bien y si me afectó un chance. Siempre voy a estar para ella, es mi amiga y siempre será mi amiga”, relató.

Respecto a las declaraciones sobre Jade Amazónica, él dijo que no va a seguir su juego y que dejará que ella haga lo que quiera. Además, acotó que no existe ningún video donde lo involucre realizando actos íntimos.