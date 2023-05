Melissa Gate dijo que Tábata Gálvez parece “un tanque de guerra” y la ecuatoriana le responde

La exconcursante de ‘El poder del amor’, Melissa Gate, sigue mandando duros mensajes e insultando a las presentadoras de “Agárrate”. Primero se fue contra Carolina Jaume y ahora contra Tábata Gálvez, pero la ecuatoriana no se quedó callada y le respondió durante programa en vivo.

[ “Fui la mujer más deseada del país” Carolina Jaume responde a Melissa Gate ]

“Ya salió esta mal vestida asalariada con cuerpo de nevera que parece un tanque de guerra. Señora, por Dios, apréndase a vestir (...) Mire, para que usted me tiré a mí, primero tiene que acabarse de levantar y verse así de fabulosa”, fueron parte de sus declaraciones de Melissa Gate en redes sociales.

A lo que Tábata Gálvez en el programa “Agárrate”, sin pelos, en la lengua le dio una contundente respuesta. Recordó que la ha tratado en otras oportunidades, una cuando habló del problema por un problema de Don Day y la otra cuando trabajaba en una emisora.

“Tanque de guerra no soy, soy una guerra. Yo tanque hace mucho tiempo que dejé de ser. No me molesta nada de lo que diga. Una vez me dijo alguien que hay que medir de la patada del burro que te da y ella no llega ni a burro. Yo tengo una carrera de 36 años de carrera y no me he prendido ni colgado de nadie para llegar hasta donde estoy y gracias a Dios, lo digo con humildad, creo que soy de las pocas actrices de la vieja guardia que sigue activa a nivel televisión”, dijo Gálvez en vivo.

También mencionó que si la colombiana quisiera entrar a trabajar en el programa ‘Soy el mejor’, la peor forma de hacerlo es peleándose con la gente de la farándula, ya que no es la primera vez que Melissa habla e insulta a personajes del espectáculo nacional.

Melissa ganó fama en Ecuador tras su participación en el reality turco ' El poder del amor’, fue la pareja de Renier Izquierdo quien actualmente está radicado en nuestro país.