Melissa Gate arremete contra Carolina Jaume en respuesta a su mención: “Puerca asquerosa le recomiendo me pida disculpas”

Carolina Jaume está en boca de todo el mundo y no precisamente bajo las mejores circunstancias, la presentadora de ´Agárrate´ quien recientemente protagonizó un enfrentamiento en vivo con una de sus compañeras de trabajo, Tábata Gálvez, ahora también es centro de miradas, gracias a unas polémicas y muy fuertes declaraciones hechas por la chica ex reality, Melissa Gate.

La ex participante de ´El poder del amor´ le dio hasta con el tobo a la Jaume, a quien entre muchas calificó como “una puerca asquerosa”, luego de que esta criticara los videos de TikTok en los que Melissa enviaba indirectas a su ex Renier Izquierdo y a su novia Antonella Moscoso, tras que estos anunciaran que serían padres.

“Cállese señora, la maquillaron mal, mire toda ojitorcida que sale en ese video criticando, primero que todo parce, contrate otro maquillador, otro peinador y otro vestuarista, porque le están haciendo un mal, yo no me atrevería a criticar a una persona como yo, sabiendo como soy yo, con el rabo de paja que usted tiene puerca asquerosa, así que vea yo le recomiendo que me pida disculpas y que se cierre el hocico listo, porque usted con esa facha como de prepago barata, nadie, yo no le prestaría atención, lo que usted dice es puras incoherencias”, fueron las palabras dichas por la colombiana, con las que hace alusión a la Jaume.

Cabe destacar que Melissa Gate ya ha sido noticia antes por haber tenido diferencias con artistas ecuatorianas, específicamente con que alguna vez describió como su mejor amiga, Andreina Bravo.

¿Qué dijo Carolina Jaume de Melissa?

Carolina Jaume se tomó un breve espacio para hablar de la actitud adoptada por Melissa y dijo; “Una de mis palabras favoritas en el diccionario se llama empatía, la empatía es ponerse en los zapatos, en el lugar, en los sentimientos, en el corazón, en la cabeza del otro, si cuando tu estabas embarazada, cuando ibas a ser madre, alguien como tú con ese carácter, con esa frontalidad hubiera emitido el mismo comentario hacia ti ¿Cómo te hubieses sentido? (...) Ni putearte vale la pena”.