¡Embarazados! Antonella Moscoso y Renier Izquierdo anuncian que serán padres, así lo dieron a conocer

¡Bebé en camino! Antonella Moscoso y Renier Izquierdo anunciaron que muy pronto dejarán de ser dos, para convertirse en tres, o mejor dicho, ya son 3. Los bailarines del reality ´Soy el Mejor´ dieron a conocer la noticia de su dulce espera en pleno escenario y sin siquiera decir una palabra, su sola presentación bastó para confirmar el rumor que hacía días corría por los canales de televisión.

Fue bajó la voz de Carlos Rivera y su tema ´Te esperaba´ que los novios dieron una impecable presentación, que en cada paso confirmaba esta nueva etapa de su vida llamada paternidad. Luego de su coreografía, fue Antonella Moscoso quien dio unas emotivas palabras, donde dejó de relevo lo que significaba esta importante noticia.

“Dios me dio la oportunidad en este momento, y yo creo que no es el tiempo que yo quiera, es el tiempo que Dios quiera, creo que seré la mejor mamá junto al mejor hombre que me pudo tocar en la vida”, fueron las palabras de la futura madre.

De igual manera, la pareja compartió una publicación conjunta por medio de sus cuentas en Instagram, donde mostraron el test que marca un legible positivo. “GRACIAS DIOS POR ESTA BENDICIÓN”, es el copy que acompaña a los enamorados, quienes han estado bajo el ojo del huracán en mas de una ocasión, acusados de ser “una relación de reality” pero que también ha demostrado estar firmes el uno para el otro.

Cabe destacar que el inicio amoroso de Antonella y Renier se dio de una manera un tanto confusa, pues el vínculo que para ojos de muchos quedaba claro, no terminaba de ser confirmado por ellos, sin embargo, hace ya varios meses que los bailarines se han dejado ver más estables que nunca, tanto en la pista como en lo sentimental y todo apunta que como muy buenos padres.