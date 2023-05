“Fui la mujer más deseada del país” Carolina Jaume responde a Melissa Gate

Carolina Jaume ha dado nuevas declaraciones sobre su reciente polémica con Melissa Gate. La ex participante de ´El poder del amor´ le dio hasta con el tobo a la Jaume, a quien entre muchas calificó como “una puerca asquerosa”. Ante esto Carolina respondió:

“Pido disculpas a quien me operó de estrabismo, lamentablemente yo tuve un accidente hace unos años, no es “ojichueco” eduquemos a la gente a hablar con propiedad, es estrabismo”.

Carolina Jaume en su nueva faceta Captura de pantalla.

“Pues si, gracias a ti se sabe uno de mis mayores secretos, por eso yo solo doy ese perfil, de acuerdo a un desvío de cornea tengo estrabismo. A mí me ha generado varias terapias con tal de superar esto”.

“En mis años de gloria, no me gusta vivir de glorias pasadas, fui catalogada como la mujer más bella del país por la revista vistazo. Ya no lo soy, soy una mujer de 40 años con hijos”.

“No soy prepago ni tengo rabo de paja, te mando un abrazo y me encanta mucho tu personalidad, pero yo soy Carolina Jaume, aquí o allá con estrabismo o maquillada”. Concluyó Carolina.

“No pueden mencionar mi nombre”: Carolina Jaume les envía un claro mensaje a los ‘Hackers de la farándula’

Las polémicas en la farándula ecuatoriana continúan. En esta ocasión Carolina Jaume vs. Los Hackers de la Farándula. La presentadora de ‘Agárrate’ les dejó un mensaje claro en su programa en vivo.

Carolina Jaume vs. Los Hackers de la Farándula (ca)

“Ustedes saben que no pueden pronunciar mi nombre. (..) Me mostraron un video donde intentan que mi relación con Dora West se vea quebrantada y esa amistad, a pesar, de estar en programas “rivales”. Este canal tiene mucho respeto por Dora West a la cual se la considera una dama más allá de mi amistad”, dijo Jaume.

Jaume destacó que West emite comentarios con profesionalismo y tino sin herir a nadie en el programa de farándula.

“No intenten hacernos pelear al aire, como lo intentaron hoy (...) Ella con su inteligencia y buen léxico, más allá de la amistad, ella supo defender su posición y mi posición”, dijo en “Agárrate”.