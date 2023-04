Carolina Jaume deja en el pasado a Allan Zenck, ¿ ahora tiene un nuevo amor?

Carolina Jaume, al parecer, ha decidido darse una nueva oportunidad en el amor. Al menos eso es lo que muestra en sus redes sociales. Durante unos días en Manta, la presentadora publicó fotos con un hombre donde se los ve muy cariñosos. En una de las fotos colocó un sticker de “my love” y la canción de fondo “A mí me gustan los mayores” de Becky G.

En otra imagen, ella lo toma del brazo y juntos de manera romántica sacan su fotografía. Mientras que en otra instantánea, él le da un beso en la mejilla mientras ellas ríe y tiene un sticker que dice “I said hell yes”, en español “Dije que sí”, ¿se tratará de la propuesta formal para empezar una nueva relación? Hasta el momento no ha dado mayores detalles, pero las imágenes la delatan.

Carolina Jaume en Manta ¿se da una nueva oportunidad en el amor? (Instagram @carolinajaume)

Todo esto, después de una larga temporada de polémicas al rededor de su ex esposo, Allan Zenck y su actual pareja Gabriela Guerrero. Recordemos que Carolina Jaume se viralizó por los insultos y sobrenombres que le decía a su ex. La presentadora aseguraba que Zenck no pagaba el colegio del hijo que tienen en común. Además, en diciembre de 2022 fue detenida porque no habría permitido que Allan viera a su hijo, eso y mucho más ha sucedido en la vida de la presentadora tras una separación llena de problemas y polémicas que se hicieron públicas gracias a los mismos protagonistas que no dudaron en revelar sus intimidades en Instagram.

Laboralmente continúa en el programa online de farándula, “Agárrate” luego de su salida de Ecuavisa que no fue en los mejores términos. Ella dijo que la despidieron por culpa de Allan Zenck, pero el canal mencionó que jamás fue despedida porque no estaba con un contrato, sino era una invitada como otros talentos de pantalla que acuden a los programas de vez en cuando.