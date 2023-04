Carolina Jaume revela por qué le quiso dar dinero a Lazito en la gala de los premios REM

La actriz Carolina Jaume se robó la atención en la alfombra roja de los Premios REM de Sayce, no solo por su belleza y lo despampanante que lucía sino por la polémica que levantó contra el reportero de “Los Hackers de la Farándula” ‘Lazito’, alegando que él cobrara por sus reportajes.

Jaume cuando estaba en la alfombra roja, le quiso dar dos billetes de 20 dólares a Lazito y le dijo: “Oye para que desmientas que me pusieron una demanda, ten (40 dólares) ¿cómo te pagan? Ah perdón no estás aceptando ¿no me vas a aceptar a mío?” dijo y luego se retiró del lugar. Por su parte, el reportero estaba grabando lo sucedido y no dijo nada al respecto.

Luego en otra entrevista con diario Extra, Jaume explicó las razones por las que “humilló' al reportero en público. “Sí se lo hice, porque cuando uno cuando hace un reportaje, tiene que ver las dos partes y si presenta una demanda que fue mentira y no desmintió ya genera malestar. Y si presenta otra demanda o una querella porque el ‘abogadito’ de alguien le da propina, tienes que desmentirlo si no fue aceptado verdad, entonces le quise pagar para que me haga la entrevista de inadmisión y no me quiso aceptar”, agregó.

Carolina Jaume tachó a Lazito de ‘lesleal’ y ‘traicionero’ ya que indicó que lo consideraba su amigo cuando ella trabajaba en el programa matinal “En Contacto”, pero desde que está en Los Hackers de la Farándula, ha comenzado a atacarla y a tener favoritismos con su ex pareja, Allan Zenck.