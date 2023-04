Carolina Jaume no perdona ni en semana santa y vuelve a las indirectas contra Gabriela Guerrero

Carolina Jaume, no sabe ni se halla lejos de la polémica, la presentadora de televisión no perdona ni siquiera en días santos, y tras una corta pausa de las indirectas y tiraderas por sus redes sociales, la también actriz retomó antiguos temas de su pasado que parece ser, siguen siendo una herida abierta en su vida.

La modelo apuntó nuevamente sus dardos contra una mujer a quien hace mucho declaró una guerra, Gabriela Guerrero, la actual pareja de su ex esposo, Allan Zenck, a quien Jaume acusa de haberse “metido en su relación” acabando con su matrimonio. La presentadora no hizo mención de su nombre, pero compartió dos imágenes que la modelo venezolana difundió en sus historias de Instagram, en las que se pueden apreciar actividades típicas de la cuaresma, mismas que acompañó con un tajante texto.

“Le quita el marido a la otra y después le pide a Dios que bendiga su relación. Puta pero católica”, escribió Jaume.

Y como era de esperarse, esto no acaba ahí, seguido a estas imágenes, Carolina Jaume difundió más postales haciendo alusión a la misma idea. Aunque parecía haber una posible tregua entre las partes, queda demostrado que no hay nada más lejano a esto, el más reciente impase entre Zenck y la presentadora, ocurrió hace tan solo algunas semanas, cuando Jaume aseguró haber ganado un encuentro legal y haberse “ratificado la tenencia” de su hijo Alonso, ahí el empresario se pronunció para desmentirla.

“Falso, todo lo que dice es mentira. Todo! El 100% de lo que sale de su boca es INVENTADO! No hubo ninguna audiencia, no hubo ninguna resolución, no hubo dictamen de ningún juez, no se decidió nada, ni antes y peor ahora. Ella simplemente fue a dar una versión, nada más. Y yo no tenía que ir porque la convocada solo era ella”, es parte del mensaje dejado por Allan Zenck.